Pedro García Aguado, de 'coach' de Cuatro y político con Ayuso, a 'Supervivientes 2024' tras rechazar 'GH'

Lo prometido es deuda y Mediaset aprovechó la emisión de la segunda semifinal de GH Dúo para desvelar a su undécimo concursante. Tras anunciar a Rocío Madrid este mismo día, esta noche hacía lo propio en mitad de la gala de Marta Flich.

La presentadora confirmaba la fecha de estreno de Supervivientes 2024: el próximo 7 de marzo (como ya adelantó Carlos Sobera) y daba paso al vídeo de presentación del nuevo concursante: “Soy Pedro García Aguado, campeón olímpico y del mundo en waterpolo, presentador de televisión, educador parental y ahora concursante de Supervivientes”.

Cabe recordar que, además de todas esas labores, en 2019 entró a formar parte del PP madrileño junto a Isabel Díaz Ayuso, ejerciendo de director general de Juventud. Cargo del que dimitió, un año después, por “propia convicción”.

Además, hace pocos meses, entró como “falso” concursante a GH VIP 8, donde ejerció de intermediario en las broncas durante los pocos días que estuvo. Por ello, el programa le propuso quedarse como uno más pero lo rechazó porque su trabajo era indispensable fuera. Sin embargo, parece que no le desagradó el formato reality y ahora sí que ha aceptado.

“A lo largo de mi vida me he enfrentado a múltiples desafíos pero esta aventura es un auténtico desafío ahora me vais a conocer de verdad”, asegura en su vídeo de presentación. Algo que subrayó a su llegada a plató junto a Flich: “Estos son otros Juegos Olímpicos pero en la playa. Todo lo que tiene que ver con la aventura me va lo del hambre no sé tanto”, bromeó.

Así, García Aguado se une al plantel de concursantes en el que ya figuran Rocío Madrid, Lorena Morlote, Ángel Cristo, Blanca Manchón, Zayra Gutiérrez, Arkano, Arancha Sol, Javier Ungría, Kike Calleja y Carmen Borrego.