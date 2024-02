'Supervivientes 2024' confirma como su décima concursante a una 'marciana' con pasado reciente en 'Tu cara me suena'

Mediaset continúa desgranando día a día el casting de 'celebrities' que participarán en Supervivientes 2024, nueva edición del reality que llegará próximamente a Telecinco y que vendrá sucedida en la parrilla, tal y como adelantó verTele en exclusiva, de una edición 'All Stars' con los concursantes más destacados de sus 20 años de vida en el canal. Este lunes, TardeAR ha revelado la identidad de su décima aventurera: Rocío Madrid.

Aprovechando la presencia de Xavier Sardá en plató, Ana Rosa desveló que el concursante que estaban a punto de confirmar era “una persona muy ligada” al actual colaborador del magacín. “Ligada profesionalmente, no te asustes”, puntualizó la televisiva al ver la cara de circunstancias de su compañero.

“Es alguien que ha abandonado la nave de Crónicas Marcianas para subirse al helicóptero de Honduras”, añadió Quintana, dando paso a un video en el que se revelaba que se trataba de Rocío Madrid.

Rocío Madrid pone rumbo a Honduras

Tras ver sus mejores momentos en el mítico late night de Telecinco, Ana Rosa dio paso a Rocío Madrid para que diera ante las cámaras sus primeras impresiones tras anunciarse su fichaje por el reality. “¿Valiente? Pues no lo sé porque no me he parado a pensarlo en frío realmente. Mejor no pensarlo, porque para qué hacerme conclusiones de algo de lo que no tengo ni idea, no sé lo que me voy a encontrar allí”, empezó valorando antes de que Sardá elogiase su último trabajo como actriz en una obra teatral.

“Parece que cuando sales de la exposición mediática tan heavy como fue Crónicas Marcianas, parece que te has ido a tu casa a hacer punto de cruz. Y yo no he parado de trabajar”, recordó la andaluza, que cuatro años después de su paso por Tu cara me suena, suma otro proyecto televisivo en el que será su segundo reality de aventuras tras Expedición Imposible, programa de Cuatro en el que concursó junto al fallecido Alex Casademunt.

En un vídeo promocional de su fichaje por Supervivientes, Rocío Madrid asegura que el reality la había tanteado anteriormente pero que no se había atrevido a participar... hasta ahora. “Total, que he dicho: este es el año. Preparaos para conocer a la gran Rocío, una auténtica superviviente de 2024”, advierte la televisiva.

Rocío Madrid se une así a un plantel de concursantes en el que ya figuran Lorena Morlote, Ángel Cristo, Blanca Manchón, Zayra Gutiérrez, Arkano, Arancha Sol, Javier Ungría, Kike Calleja y Carmen Borrego.