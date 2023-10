Tensión de Sonsoles Ónega con el abogado de la discoteca Teatre: “Si no les gusta, terminamos. Adiós, señora”

Tenso momento el que se vivió este martes 3 de octubre en Y ahora Sonsoles durante la intervención en directo del abogado del responsable de la discoteca Teatre de Murcia, a quien Sonsoles Ónega pidió “un poquito de sensibilidad” por sus palabras después del trágico incendio que ha dejado este fin de semana trece fallecidos.

José María Caballero, representante legal del dueño de uno de los tres locales en los que se declaró el mortífero fuego, conectó con el magacín de Antena 3 para defender los intereses de su cliente. De hecho, en un momento dado, el letrado reprochó a la presentadora algunas de las afirmaciones que se habían producido en plató al abordar el asunto: “[Mi cliente] Ahora mismo está consternado por las noticias que se están dando. Ha dicho usted que la división material del inmueble se hizo sin licencia y eso no es así”.

“Eso lo dirimirán los tribunales. Para mí la noticia es que hay 13 muertos. Lo otro lo defenderá usted en el juzgado”, le dijo Sonsoles, visiblemente molesta por las palabras de su invitado. “Lo defenderé yo y lo defenderá quien corresponda porque lo que nosotros mantenemos es que Teatre ha sido perjudicada, como han sido otras naves de las inmediaciones”, insistió el abogado, ignorando a las víctimas.

Estas últimas palabras provocaron la indignación de la presentadora de Y ahora Sonsoles, que quiso dar por zanjada la entrevista: “Letrado, no diga eso en la televisión porque perjudicado perjudicado... Yo entiendo que los trámites administrativos pueden perjudicar un negocio, pero los perjudicados son las trece familias [de las víctimas] cuyos cuerpos calcinados no han podido ni ser identificados. Permítame que por lo menos le diga eso. Gracias por atendernos”, le dijo.

“Bueno, usted permítame que yo diga lo que crea conveniente. Si usted quiere que yo hable diré lo que quiera decir. Con la misma terminamos la entrevista y termina usted la declaración”, respondió Caballero, elevando el tono y amenazando con dejar el directo. “Pero hombre, también es mi obligación reclamar un poquito de sensibilidad”, apuntó Ónega en un intercambio de consideraciones algo bronco por el retorno de la conexión.

“Pues bueno, buenas tardes. Yo digo lo que creo que tengo que decir. Si no les gusta, terminamos la declaración. Adiós, señora”, espetó el abogado del dueño de Teatre. “A mí ni me gusta, ni me disgusta. Pero me parece que raya la insensibilidad”, le respondió de nuevo Sonsoles, ante lo que su invitado dijo: “Somos los primeros en lamentarlo. Mi cliente está tan afectado como el que más”.

“Yo ya le hubiera dicho que se fuera”

Esta última frase indignó al colaborador y periodista Antonio Naranjo, que no dudó en meterse en la conversación: “¡Lo que hay que oír!”, exclamó. “No diga usted que es el más afectado habiendo trece muertos con sus familias ahí. Está bien que usted defienda lo que tenga que defender, pero dar lecciones de sentimientos, echar la bronca a la gente y aparecer con esa actitud... permítame pero yo no se lo acepto”, añadió desde el plató de Antena 3.

“No necesito su aceptación ni autorización para absolutamente nada. Si usted no es cura, no diga misa”, respondió el interpelado, elevando la tensión del momento. “Que no dé lecciones de humanidad cuando tenemos los tanatorios llenos de muertos y que encima se permita abroncar aquí en directo a todo el mundo y amenazar con marcharse. Un poquito de humildad vendría bien. Si fuera yo ya le hubiera dicho que se fuera”, espetó Naranjo con visible indignación.

Finalmente, Sonsoles Ónega terminó despidiendo la conexión con el abogado: “Le agradezco que haya entrado y ya está. Las palabras son importantes y cada uno le da el valor que quiera”.