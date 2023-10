La “trampa” de 'GH VIP 8' a los nominados al mostrar en directo cómo rajaban del resto de sus compañeros

GH VIP ha decidido poner una marcha más en el reality e implementar una novedosa dinámica que ha puesto patas arriba la casa de Guadalix de la Sierra. El programa de Telecinco decidió traer a España un mítico 'juego' que el formato ya ha probado en varias ediciones celebradas en Chile y Argentina: la última cena de nominados. Eso sí, dándole una vuelta para incendiar aún más la convivencia entre los concursantes.

De este modo, durante el Última Hora de este miércoles presentado por Lara Álvarez, Laura Bozzo, Álex Caniggia y Sol Macaluso fueron convocados a una tranquila velada en la que iban recibiendo telegramas con preguntas sobre sus compañeros que estaban obligados a responder. Lo que los nominados no sabían es que el resto de participantes estaban viendo en directo la cena desde el salón de la casa. Esta es la vuelta de tuerca que el reality de Mediaset ha aplicado en nuestro país para alimentar sus conflictos.

La 'rajada' de Laura Bozzo contra Pilar y Luitingo

Y vaya que si lo ha hecho, ya que al ser preguntados sobre los compañeros de los que no se fiaban, Laura Bozzo realizó unas declaraciones que dejó a varios de sus compañeros con la boca abierta. “No me fío de Marta, no me fio de Jessica, de Pilar... De los hombres no me fio de Luitingo, de Zeus, de Susana, tampoco. Creo que he mencionado a un montón pero es lo que siento”, empezaba diciendo la peruana, encontrando el apoyo de su principal aliado en la casa.

“Casi lo mismo. No me fio de Marta, Pilar, Jessi...”, enumeraba Álex, al que interrumpió Sol Macaluso. “¿Yo incluida?”, preguntó al tiempo que el argentino asentía. “Vos sos medio parte del grupo ese. Puede ser que no me fío. Y después, de los chicos, Luitingo porque va y viene. Habla. Cuenta por allí y por allá”, siguió expresando Caniggia.

Fue entonces cuando Bozzo retomó su discurso para lanzar unas incendiarias palabras: “Añado más: ¿Cómo voy a confiar en personas que tienen su pareja fuera y que les ponen los cuernos dentro de la casa? Yo, la defensora de los mujeres. Si le hacen eso a sus parejas, ¿esa gente va a ser leal conmigo?”, planteó la mítica presentadora mientras sus compañeros le daban la razón.

En el salón, Pilar y Luitingo se daban por aludidos después del acercamiento que han vivido durante las primeras semanas de concurso. Tanto es así, que el pasado domingo, el cantante acudía al confesionario para romper en directo con su pareja.

Finalmente, Macaluso aseguró que no se fiaba de Álex, porque sabe que es el concursante que más está jugando, y de Jéssica: “Es muy buena, me llevo muy bien con ella pero hay algo que no me termina de cerrar”, confesó la periodista, provocando más sorpresas en la casa.

Estalla la guerra en 'GH VIP 8'

Minutos más tarde, los nominados regresaron al salón, donde el resto de concursantes les informó que lo habían visto todo, lo que hizo estallar una guerra que dividió la casa por varios flancos hasta bien entrada la madrugada.

“Yo he dicho lo que pienso”, declaró contundente Bozzo, mientras Pilar le echaba en cara lo que dijo sobre ella y Luitingo. “Es lo que pienso”, insistía al tiempo que el andaluz le reprochaba a Caniggia que no lo hubiese defendido. “A mi me ha parecido mal lo de Luitingo y Pilar (lo relacionado con la deslealtad), era algo innecesario meterlo porque no sabemos la historia que hay detrás, es tú opinión y la respeto pero no la comparto”, opinaba Carmen Alcayde.

“Si yo hubiese querido pasar la línea de la falta de respeto lo hubiera hecho”, se excusaba Luitingo, que se volvía a enfrentar a Bozzo. “Puedes decirme lo que te dé la gana que me importa un carajo”, respondía Laura en una bronca que volvía a avivarse. De este modo, GH VIP logró con su cometido y consiguió dividir a la casa tras la última cena de nominados.