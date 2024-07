'Tu cara me suena' eligió a sus 5 finalistas en la noche que el triunfal Juanra Bonet y Antena 3 'homenajearon' a 'Los Serrano'

Tu cara me suena 11 cuenta ya los días para su gran final, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de julio, en directo, en Antena 3. Pero antes, la cadena ha celebrado esta noche la segunda semifinal en la que se han designado a los cinco candidatos definitivos al triunfo: a Raoul, proclamado la semana pasada, se le han unido David Bustamante, Julia Medina, Conchita y Supremme de Luxe.

El joven catalán consiguió el pase en la gala 12 del concurso, al ser el concursante que ocupaba el primer puesto de la clasificación general de la edición. En la gala de este viernes, se le unirían los siguientes cuatro participantes mejor posicionados y, desde un principio, Manel Fuentes no escondió que Bustamante y Julia eran también finalistas virtuales al estar matemáticamente clasificados. “Por tanto, hay dos plazas más en la final para tres concursantes”, evidenció el presentador de Antena 3, dejando claro que la batalla estaría entre Conchita, Supremme y Raquel Sánchez Silva.

La extremeña se acabó quedando a las puertas de la final, apeada oficialmente de la victoria junto a Juanra Bonet, Miguel Lago y Valeria Ros. Los cuatro estarán presentes, eso sí, en la última noche de la temporada, actuando como 'invitados' en una velada en la que los finalistas se lo jugarán todo, con un importante cambio hasta ahora: el ganador lo decidirán los telespectadores desde casa, ya que la gala será en riguroso directo. Al contrario de lo que ocurrió en Tu cara me suena 10, donde Miriam Rodríguez se llevó el triunfo 'menos democrático' de la historia del talent show en Antena 3, esta vez el público sí podrá poner en valor la trayectoria global de cada participante.

La segunda semifinal del formato ha contado con una artista invitada de excepción: Rozalén, que se atrevió a subirse al clonador para hacer de Bonnie Tyler con su himno It's a Hearthache. La manchega logró una gran imitación de la británica, calcando su voz quebrada y sus movimientos, lo que valió para que todos le rogasen que se animase a concursar en una futura edición del concurso. “Yo con los nervios que he pasado hoy, te juro que no se si vendría...”, dijo la cantante, agradecida con la experiencia.

Julia clava el 'Tattoo' de Loreen y Lago brilla con 'El Rey'

Tu cara me suena volvió a echar el resto en labores de producción, caracterización y realización para abrir su decimotercera gala por todo lo alto, recreando en su plató la espectacular puesta en escena con la que Loreen conquistó Eurovisión por segunda vez en el año 2023. Julia Medina fue la encargada de entonar su histórico Tatoo en una canción de mucha exigencia en la que la gaditana realizó un gran despliegue vocal, a pesar de las posturas imposibles que debía realizar en medio de la famosa 'sandwichera' de la sueca. La concursante clavó sus movimientos aunque, eso sí, pudieron ser algo más orgánicos.

Tras ella llegó el turno de Miguel Lago, que sin duda ha sido el gran damnificado en las puntuaciones de esta edición. La cosa no fue muy diferente en la segunda semifinal, donde el gallego volvió a emplearse a fondo para entonar con un gran potencial vocal la versión de El Rey de Alejandro Fernández. El cómico estuvo rodeado de un grupo de mariachis y en las pantallas se proyectaron fotos de todas las imitaciones que ha realizado durante la temporada, a modo de homenaje.

Al término, recibió elogios del jurado -con una Lolita que confesó que, para ella, Lago ha sido “una sorpresa como artista y como persona”- que, sin embargo, no se tradujeron en votos, ya que el participante volvió a quedar en la parte baja de la tabla. Esta circunstancia, como ocurriera explícitamente en la gala 7, ha causado cierto malestar en el humorista.

Otra que no lo ha tenido nada de cara, aunque en su caso está mucho más justificado que en el de su compañero, es Valeria Ros, a quien se le ha encomendado al 100% la aportación cómica de la temporada. En su última actuación a examen, la vasca tuvo la oportunidad de homenajearse a sí misma al imitar a su artista favorita, Amy Winehouse, con la versión de una canción que lleva precisamente el nombre de la concursante: el Valerie de The Zutons cuya fama elevó la leyenda londinense. A pesar de sus carencias vocales, Ros estuvo muy bien de actitud y su show hizo llorar a Julia Medina, que sabía lo que significaba esa actuación para la que ya considera su amiga.

Juanra Bonet y Fran Perea la lían con 'Uno más uno son 7'

David Bustamante fue el siguiente en subirse al clonador, pero esta vez no lo hizo solo, sino en compañía de María Peláe, que regresó a Tu cara me suena dos años después de alzarse con una preciada tercera posición en la temporada conquistada por Agoney. Juntos interpretaron, respectivamente, a Marc Anthony y Natalia Jiménez con su famosa balada Recuérdame. En este caso, la malagueña se pareció más a la mexicana, calcando su voz desgarrada en un matiz que le faltó al cántabro. Aunque ambos brindaron un buen número, el concursante no pudo ocultar en esta ocasión su tan característico vibrato.

Fue entonces el momento de que Supremme de Luxe entrase en acción para llevar a cabo un espectáculo que le venía como anillo al dedo, gracias a su larga trayectoria como artista de variedades. A la presentadora de Drag Race España le tocó hacer de María José Cantudo con su canción La Pulga. Para este tema la participante empleó, además de su ya icónico falsete, mucha picardía y mucho trabajo actoral, logrando parecerse mucho a la famosa vedette.

Supremme quiso tener también unas palabras de homenaje para todas las transformistas: “Me hace mucha ilusión terminar con este número porque tiene mucho de donde yo vengo. Yo admiro mucho a todas las vedettes y a todas las artistas, pero no solo a las que llegaron a hacerse famosas, sino a las que se hacían pueblos, teatros diarios, e iban en autobús. De todas estas mujeres yo me he inspirado siempre muchísimo. Hay que recordarlas mucho porque son espectáculos que en su mayoría no se han grabado, y si no hablamos de esos artistas, se pierden, igual que de los transformistas que imitaban a personajes. Que yo pueda imitar aquí a los artistas se debe en parte a esos transformistas que yo he seguido durante tantos años”, concluyó la madrileña, provocando un gran aplauso del público.

El bloque lo cerró Juanra Bonet, que ejecutó su Original y copia junto a Fran Perea, con el que entonó su mítico Uno más uno son 7, canción principal de Los Serrano, serie de Telecinco de la que Manel Fuentes y el resto de rostros de Antena 3 hablaron abiertamente en varias ocasiones durante la velada. Bonet y Perea recrearon la actuación del malagueño en los Premios Forqué de 2023 en una performance a la que ambos añadieron un toque de comedia, poniendo al público en pie con el que es sin duda todo un himno generacional.

El Eurobest de Chenoa, homenajeado con Conchita

El último tramo de actuaciones lo arrancó Raquel Sánchez Silva, que evidenció la gran evolución que ha vivido dentro del talent al imitar a Emilia con su hit No se ve, un tema cargado de coreografía que la extremeña resolvió con mucha solvencia. La presentadora también simuló muy bien el acento y tono meloso de la argentina, provocando piropos de los jueces. “Parecías una más de las bailarinas, has fluido, has estado enérgica...”, le dijeron desde la mesa, destacando su progreso desde que le tocase hacer de Jennifer López en una de las primeras galas de la temporada.

Conchita fue la última semifinalista en subirse al escenario, donde se metió en la piel de Alizée y su éxito dosmilero Lolita. La artista reprodujo a la perfección la actitud y el tono de voz de la francesa en una noche en la que su hijo pequeño tuvo la oportunidad de verla desde el público. Además, su performance sirvió para que el programa recordase el paso de Chenoa por el Eurobest, certamen internacional en el que participaban ganadores y concursantes destacados de todos los OT de Europa, como un Eurovisión de triunfitos. Allí, además de llevarse la victoria, la jueza de Tu cara me suena tuvo la oportunidad de cantar junto a Alizée, algo que volvió a hacer esta noche a través de Conchita.

La noche tuvo un final de fiesta con Raoul, el primer finalista de la edición, que actuó de forma simbólica, sin someterse al escrutinio de público y jurado. El joven entonó el Baby Hello de Rauw Alejandro y Bizarrap, otro tema que también sonó este año en OT 2023 en boca de Paul Thin. El catalán quiso agradecer la oportunidad que le han dado de participar en esta edición del formato, que casi se pierde por un accidente de moto. Finalmente, se mostró emocionado de que “al fin” se valorase tanto su talento y su esfuerzo.

Con todo ello, jurado y público llevaron a cabo el reparto de votos, que acabó con un hecho inédito hasta la fecha: con Juanra Bonet liderando la clasificación de la gala al llevarse tanto el 12 del tribunal como el del respetable. 24 puntos que le otorgaron la victoria, materializando el deseo que Àngel Llàcer lanzó al comienzo de la temporada, cuando lanzó un claim a modo de advertencia (“¡Juanra puede ganar!”) que ha acabado haciéndose realidad, al menos por una noche. Bonet quiso entonces ceder su premio al único compañero que no ha tenido hasta ahora la posibilidad de donar los 3.000 euros que otorga el reconocimiento: Miguel Lago.

“Esto es muy especial para mí, así que lo voy a intentar decir del tirón. Yo tuve la fortuna, después de un proceso muy largo, de conseguir ampliar la familia a través de una adopción internacional con nuestro hijo Robinson. Eso nos unió para siempre a mi familia y a mí con la República Dominicana. Allí tenemos un proyecto a través de nuestra fundación, la fundación Miguel Lago de ayuda a la infancia, que abrieron Vanesa y Mari Ángeles, una familia gaditana que abrió una escuela en San Pedro de Macorís. Ahora está bajo nuestro amparo, hemos logrado remodelarla y hacer que 35 niños en situación de gran vulnerabilidad puedan recibir una primera educación, puedan alfabetizarse. La familia Lago tenemos otros niños a los que cuidar, querer y mimar. Esto significa mucho”, dijo el gallego, que no pudo contener las lágrimas de emoción.

'Tu cara me suena 11' ya tiene a sus cinco finalistas

El triunfo de Juanra Bonet no le valió al catalán para colarse entre los cinco finalistas, ya que, como decíamos, con Raoul ya proclamado finalista la semana pasada, y con David Bustamante y Julia Medina clasificados matemáticamente, la cosa iba a estar entre Conchita, Supremme de Luxe y Raquel Sánchez Silva. Con los puntos de la segunda semifinal, fueron las dos primeras las que lograron un billete a la gran final del próximo viernes, dejando a la extremeña a las puertas.

Por tanto, los cinco finalistas de Tu cara me suena 11 son Raoul Vázquez, David Bustamante, Julia Medina, Conchita y Supremme de Luxe. Es decir, una edición más, todos los cantantes logran alcanzar la gran final del programa, quedando apeados de ellos otros perfiles como presentadores y cómicos que, con un punto de partida menos aventajado vocalmente, también han hecho méritos para someterse en la última gala a la decisión democrática de los telespectadores. El nombramiento de los otros cuatro finalistas deparó momentos de lo más emotivos, por los discursos de agradecimiento que todos ellos fueron dando.

“Soy feliz con lo que tengo”, empezó diciendo Bustamante, parafraseando una de sus canciones. “Es una verdadera pasada. La vida ha sido muy generosa conmigo y me ha dado experiencias con la que jamás soñaba cuando era pequeño. Ojalá nunca me despierte de este sueño. Del cariño del público y mis compañeros, eso es lo que deja, soy querido por como soy, esa es mi verdad y es uno de los mejores regalos que me puede dar la vida”, concluyó el artista.

“Yo no quiero llorar más, pero me da mucha pena que se acabe”, advirtió por su parte Julia. “He sido muy feliz en esta edición. Pienso en la Julia de 14 años que era muy tímida, que ni siquiera levantaba la mano en clase y ella soñaba con cantar y con bailar. De pronto verme aquí, si me llegan a poner imágenes del futuro en aquel momento, habría flipado. Lo hago por mi yo del pasado. Gracias por el cariño de todo el mundo. Ha sido maravilloso”, señaló la exconcursante de OT 2018.

Conchita, que decidió entregar su ramo a Valeria Ros, “una tía increíble de la que me he enamorado”, reflexionó también durante la noche sobre lo que el formato le ha aportado a nivel personal y artístico: “A mí me daba mucho miedo venir, porque me daba miedo tener tanta exposición. Pero me alegro un montón de haber dicho que sí. Me lo he pasado increíblemente bien y está siendo un viajazo, la experiencia más bonita de toda mi carrera. Me he desprendido de todos mis prejuicios sobre mí misma. He sido muchos personajes a los que admiro pero tuve una etapa en la que tuve la autoestima muy mal y me he dado cuenta de que ahora la tengo muy bien porque he hecho todo esto y me ha encantado, pero me encanta ser yo, cantar como yo y bailar como yo. Esto ha sido un regalazo, pase lo que pase”, reconoció sincera la cantante.

Finalmente, Supremme de Luxe no pudo contener las lágrimas de la emoción que sentía: “Yo tuve un golpe de suerte con 41 años, cuando me vino la oportunidad de presentar Drag Race España. Yo llevo haciendo teatro y ganándome la vida con esto desde los 13 años. De la interpretación y del arte se puede vivir, otra cosa es que quieras ser famoso, que eso es diferente, pero ganarte la vida se puede. Pero cuando me vino esto, lo veía como algo inalcanzable. Y verme aquí y ahora verme finalista...”, comentó entre lágrimas antes de que todo el casting se fundiese en un gran abrazo final. Y al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, Tu cara me suena no desveló los artistas a los que imitarán los finalistas y con los que se jugaran el premio final del concurso.

Juanra Bonet y Fran Perea volvieron a repetir su actuación, rodeados de todos sus compañeros, en una fiesta final que volvió a tener un guiño a Los Serrano. Al término del programa, apareció el presentador despertándose en su sofá y contándole a Perea que había soñado que había ganado una gala de Tu cara me suena. De esta manera, homenajeaban también el histórico (y polémico) final de la serie de Telecinco en la que todo acabó siendo un sueño de Antonio Resines.

Así fueron los votos de la Gala 13 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

Juanra Bonet: 45 (12)

45 (12) Julia Medina: 44 (11)

44 (11) David Bustamante: 42 (10)

42 (10) Conchita: 36 (9)

36 (9) Supremme de Luxe: 32 (8)

32 (8) Raquel Sánchez Silva: 32 (7)

32 (7) Miguel Lago: 24 (6)

24 (6) Valeria Ros: 20 (5)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 5 (con Raoul ya clasificado para la final) antes de sumar los votos del público. Ante el empate entre Supremme de Luxe y Raquel Sánchez Silva, Chenoa, como presidenta interina del jurado, puso a la primera por encima de la segunda.

Voto del público:

Juanra Bonet: 12

12 David Bustamante: 11

11 Conchita: 10

10 Julia Medina: 9

9 Miguel Lago: 8

8 Supremme de Luxe: 7

7 Raquel Sánchez Silva: 6

6 Valeria Ros: 5

* Conversión de 12 a 5 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Juanra Bonet: 24

24 David Bustamante: 21

21 Julia Medina: 20

20 Conchita: 19

19 Supremme de Luxe: 15

15 Miguel Lago: 14

14 Raquel Sánchez Silva: 13

13 Valeria Ros: 10

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez

David Bustamante: 248

Julia Medina: 243

Conchita: 217

Supremme de Luxe: 215

Raquel Sánchez Silva: 209

209 Juanra Bonet: 201

201 Miguel Lago: 167

167 Valeria Ros: 129

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las 13 galas de la edición