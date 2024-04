TVE anuncia quién dará los puntos de España en Eurovisión 2024, y la cobertura especial que hará para la final

A sólo dos semanas del inicio oficial de Eurovisión 2024, que levantará el telón el próximo 7 de mayo con la celebración de la primera semifinal, TVE sigue ampliando los detalles de su cobertura. Tras oficializar que mantiene a Tony Aguilar y Julia Varela -junto a Víctor Escudero- como voces del festival, la cadena pública ha anunciado quién es la elegida para dar los puntos de España en la final y a su vez, cómo será el programa posterior a la gran gala del sábado día 11.

Soraya Arnelas, representante de España en 2009 con La noche es para mí, será la portavoz del jurado español que anunciará los famosos '12 points' en el certamen, que recordemos que se celebrará en Malmö. Como ya hiciera Ruth Lorenzo el año pasado, la artista conectará desde Benidorm con toda Europa para desvelar el reparto de votos.

“Me hace mucha ilusión ya no sólo porque he sido representante de España, sino porque soy eurofan. Cada edición la vivo como si fuera la mía, y poder dar los puntos es un sueño”, reaccionó la cantante extremeña al confirmarse la noticia este lunes 22 de abril durante la despedida a Nebulossa antes de partir rumbo a Suecia, en la que estuvo presente verTele.

“La experiencia [de Eurovisión] te cambia todo. Te cambia la vida, tu carrera... Pasar a formar parte de la historia de tu país es algo que hay que grabárselo en el alma y en la piel. El consejo que os doy es que disfrutéis, aunque veo que ya lo estáis haciendo. Hay que seguir con esta dinámica tan humilde, porque todo lo que están haciendo lo están recibiendo así. Enhorabuena, de corazón”, comentó Soraya a Mery Bass y Mark Dasousa, integrantes de Nebulossa, en el acto.

Aitor Albizua y Angy presentarán el post en La 1

Además, Ana María Bordas, jefa de la delegación española de Eurovisión, aprovechó para anunciar detalles de la cobertura especial de RTVE para esta edición, con un formato importante: el 11 de mayo, tras la final del certamen, La 1 emitirá un programa especial presentado por Aitor Albizua, actual conductor de Cifras y letras y eurofan, y Angy Fernández, participante de la última edición del Benidorm Fest.

“Me hace mucha ilusión estar en el otro lado y apoyaros desde España”, reaccionó la intérprete de Sé quién soy, que acompañó a sus excompañeros de Nebulossa en este evento y que se volcará con ellos en el post.

Además, RTVE Play también hará una cobertura especial de Eurovisión 2024 desde Suecia con varias ediciones del formato Un buen momento: Malmö calling. El programa estará presentado por Jordi Cruz y Carolina Iglesias, y contará con la participación de Xuso Jones, Reyes del palique y Almácor, otro ex del Benidorm Fest 2024 que apoyará a los intérpretes de Zorra con una función especial en la cobertura eurovisiva.

Por su parte, RNE emitirá la gran final del sábado 11 de mayo en directo a partir de las 21:00 horas en un programa especial conducido por David Asensio, Sara Calvo, Ángela Fernández, Manu Martín-Albo y Luis Miguel Montes. Además, y por primera vez, la retransmisión se hará de manera híbrida entre Madrid y Malmö, gracias a los enviados especiales a la ciudad sueca que narrarán todo lo ocurrido durante la semana de Eurovisión y, en especial, lo que suceda esa noche durante la gran final.

Nebulossa se despide con emoción y un consejo de oro

En lo que respecta al resto de la velada, esta estuvo marcada por la emoción de Mery Bass, vocalista de Nebulossa, que no pudo contener las lágrimas en varias ocasiones al sentir el cariño del público y de todos los artistas y amigos que estuvieron arropándoles antes de poner rumbo a Malmö.

Los representantes de España recibieron el calor de Varry Brava y algunos compañeros del Benidorm Fest 2024 como Sofía Coll, Almácor, Jorge González, Angy Fernández, St. Pedro y Quique Niza, que actuaron en el concierto -este último como integrante del musical de Mamma mía- y pronunciaron mensajes de ánimo y apoyo de cara a este importante reto.

También estuvo presente en el acto Loles Vázquez, exintegrante de Las Vulpes, que recordó la censura sufrida hace 40 años y lamentó que, a día de hoy, siga habiendo críticas por utilizar el término “zorra” en una canción: “Cuando ganó Nebulossa empezó a sonarme el teléfono otra vez. Me sorprendió, no esperaba que una palabra como zorra seguiría sufriendo lo que ha sufrido. No entiendo como muchas mujeres critican esto”, declaró.

Y no faltó Blanca Paloma, representante de España en 2023, que les cedió definitivamente el testigo eurovisivo y les dio el consejo más valiosos y a la vez más repetido a lo largo de todo el acto: “Lo tenéis todo. Disfrutad como ya sabéis, descansad, y si podéis tener a los vuestros cerca mejor. A por todas, a conquistar Europa”.

Además, Ana María Bordas aprovechó este último acto público antes de viajar a Suecia para compartir su entusiasmo por el trabajo realizado y el feedback que están recibiendo desde la organización. “Va todo bastante bien. Hemos trabajado mucho en la puesta en escena. La base es la de Benidorm Fest pero mejorada y adaptada al inmenso escenario de Eurovisión”, comenzó diciendo.

“Hemos recibido el stand in rehearsal y estaba muy muy conseguido. La puesta en escena gana muchísimo en Malmö con ese escenario, los visuales son preciosos. Tenemos ganas de que este entusiasmo que hemos vivido en las fiestas eurovisivas se convierta en una ola general en Europa a favor de Zorra”, zanjó.

El acto se cerró con un baile conjunto de Lydia Lozano, Carmen 'La Marchosa', Maribel Aleixandre y Carmen Penalba, y con una última actuación del grupo al completo, que interpretaron un mix de varios de sus temas.