La reflexión de Luis Enrique sobre la muerte de su hija Xana que pone el broche de oro a su docuserie en Movistar

Movistar Plus+ ha lanzado este lunes 14 de octubre el tercer y último capítulo de No tenéis ni puta idea, la docuserie que ha seguido a Luis Enrique como entrenador del PSG francés.

La personalidad díscola del exseleccionador nacional y también exentrenador del Barça, así como exitoso exfutbolista tanto del Real Madrid como del club catalán, auguraba que fuese un producto que llamase mucho la atención, como ya hicieron sus retransmisiones en Twitch durante el último Mundial. Y así ha sido: Movistar Plus+ presumió de su éxito (como siempre, sin dar cifras) tanto en su presentación de la Champions como en el avance de sus próximos títulos para 2025.

La producción de la plataforma junto a Zoomsport Films y TBS, que ha condensado en tres entregas de unos 45 minutos un seguimiento de mucho tiempo, ha mostrado al técnico asturiano como entrenador, pero también cómo vive, y cómo se relaciona con su familia. Y ha sido ese apartado, el de su vida privada, el que ha dado una reflexión que ya se ha hecho viral al valorar el fallecimiento de su hija Xana cuando sólo tenía 9 años.

''¿Yo me puedo considerar afortunado, o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. '¡Pero si se te ha muerto tu hija a los 9 años!'. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos, tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles“, empieza el vídeo que ya es viral, momento en el que emiten uno de esos vídeos con la pequeña Xana divirtiéndose.

Luis Enrique prosigue: “Mi madre no podía tener fotos de Xana. Hasta que llegué a casa y le dije: ¿Por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá? 'No puedo, no puedo'. Mamá, tienes que poner a Xana. Xana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está porque cada día hablamos de ella, y nos reímos, y recordamos”, momento en el que se muestra otro vídeo de la niña jugando.

Al final, el entrenador concluye con por qué se lo ha tomado así: “Yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?”, y la docuserie muestra otras imágenes de la pequeña siendo feliz.