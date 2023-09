'La Voz' estrenó su nueva edición con plenos, 'superbloqueos' y la 'audición a ciegas' de una estrella internacional

Antena 3 estrenó este viernes la 10ª edición de La Voz, la quinta desde que el programa se emite en el canal de Atresmedia. El talent musical regresó con novedades y una gran sorpresa para los coaches: la “audición a ciegas” de una estrella internacional. Concretamente, de Maluma, que se subió al escenario para interpretar Coco Loco mientras Luis Fonsi, Antonio Orozco, Malú y Pablo López le escuchaban de espaldas.

Eso sí, el momento apenas duró un par de segundos, el tiempo que tardaron las sillas en girarse automáticamente. Por tanto, nos quedamos con las ganas de saber si los coaches habrían reconocido la voz del colombiano y si se habrían peleado para incorporarlo a su equipo. Algo que también deseaba saber el propio implicado. “Para mí era importante que estos coaches me dijeran si lo estaba haciendo bien o si lo estaba haciendo mal”, dijo Maluma antes de recibir una oferta de Luis Fonsi: “Yo lo quiero en mi equipo. Por favor, piénsalo. Team Fonsi. Nos va a ir bien”.

Los primeros plenos de la edición

La Voz abrió de esta manera una noche llena de plenos y bloqueos. El primer pleno lo consiguió el joven Lucas Feliz, de apenas 19 años, que conquistó a los jueces con su interpretación de La niña de la linterna, canción del presente Pablo López. Como era de esperar, Lucas eligió al malagueño, que estrenó su equipo con este fichaje.

Otro pleno que dejó huella fue el de Phindile, una joven con pasado en el musical de El Rey León que encandiló a los coaches con Oceans. La aspirante se decantó por el equipo de Luis Fonsi.

El 'superbloqueo' de Pablo López y la venganza de Malú

Y volvemos a Pablo López, porque el ex de 'OT' fue el autor del primer bloque de la noche. Ocurrió durante la audición a ciegas de Nereida, que entusiasmo a todos con su versión de El trato, de Alejandro Sanz. Los cuatro coaches se giraron para intentar ficharla, pero Pablo López bloqueó en cuestión de segundos a Malú para carcajada de Antonio Orozco. En realidad la carcajada fue doble, porque al final Nereida le eligió a él, por lo que a Pablo López no le sirvió de mucho su bloqueo.

Pero el malagueño no tardó en volver a la carga, de nuevo con Malú como víctima. Y encima, subiendo la apuesta, porque esta vez no bloqueó a su compañera, sino que la 'superbloqueó'. Esta edición, los coaches no solo se pueden bloquear entre sí durante la actuación de los concursantes, sino también después, cuando los que se han girado durante la misma tratan de convencer al aspirante para que fiche por su equipo.

Pues esto es lo que ocurrió con Malú durante el turno de Alba de la Merced. La aspirante justó mucho entre el jurado, así que Pablo López movió ficha girándose y bloqueando a Antonio Orozco. La cosa quedó entre Malú y el malagueño, y pese a que Orozco instó a su compañera a que 'superbloqueara' a López, fue este último quien lo hizo, fichando así a Alba para su equipo. “Me ha dejado con la palabra en la boca”, reaccionó Malú.

La coach no se quedó de brazos cruzados, porque poco después se tomó su venganza y 'superbloqueó' a Pablo López para llevarse la voz flamenca de Carmen. “Qué mal sienta esto, tío”, reconoció el coach mientras Malú, Antonio Orozco y Luis Fonsi se reían por lo que acababa de ocurrir.