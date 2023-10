'La Voz' terminó sus Audiciones a ciegas con Malú y Pablo López como grandes triunfadores

La presente edición de La Voz terminó este viernes sus Audiciones a ciegas. El talent de Antena 3 lo hizo liderando en audiencias y cerrando sus cuatro equipos, toda vez que los coaches completaron los últimos huecos que tenían por cubrir.

El primero en hacerlo fue Pablo López, que sólo tenía una plaza vacante. Por tanto, tenía que pensar muy bien por quién merecía la pena girarse. El malagueño lo hizo, y además a lo grande, pues se llevó al aspirante más codiciado de la noche: su tocayo Pablo Verdeguer. El joven encandiló primero a Malú y después a Luis Fonsi con su versión en acústico del tema Slipping Through My Fingers, de ABBA. Sin embargo, fue Pablo López quien se llevó el premio gordo por delante de sus compañeros.

El coach no solo alucinó con la actuación de su pupilo, sino también con su historia. “Tengo 19 años y es mi primera vez cantando en un escenario (...) Vengo de cantar en mi habitación. Hace un año le canté a mis padres, que nunca me habían escuchado”, reconoció Verdaguer para sorpresa de los presentes. “¡No, no, no, no! ¿En serio?”, exclamó el propio Pablo López. “No te puedo creer”, añadió Luis Fonsi. Al final, el joven aspirante eligió a López, al que pidió que le firmara su guitarra. El cantante lo hizo con la satisfacción de haber hecho un gran fichaje y haber cerrado su equipo.

Luis Fonsi lo hizo a continuación con tres fichajes (Hayley, Angie y el dúo formado por Diego y Marina), seguido de Antonio Orozco con otro más (Ximena). Así pues, la última en elegir a sus 14 aspirantes fue Malú. Algo que jugó a favor de la coach, que se llevó sin oposición a la última gran voz de la noche: Dária Shevchenko.

La joven, de origen ucraniano aunque residente en Barcelona desde su infancia, entusiasmó a todos con su interpretación de Listen, de Beyoncé. Por supuesto, también a la propia Malú, que aprovechó que era la única que podía fichar a Dária para darle un poco de misterio al asunto. Y una vez cerrado su fichaje, para reírse un poco de sus compañeros por haber cerrado ya sus equipos y no haber tenido opciones de reclutarla.

“Acabas de cerrar mi equipo de la forma más increíble que se podía cerrar. Millones de gracias”, dijo Malú antes de que Antonio Orozco soltara a Dária uno de los mayores elogios de la noche: “Ha sido una de las actuaciones más brillantes de todas las audiciones a ciegas. Eres una artista increíble”.