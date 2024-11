HBO deja la puerta abierta a reactivar la serie de 'Juego de tronos' sobre Jon Nieve, tras descartarla en abril

No todo está perdido con el spin-off de Juego de tronos dedicado a Jon Snow. El proyecto, que contaba la implicación y participación de Kit Harington para volver a encarnar el personaje que le dio la fama mundial, fue oficialmente cancelado la pasada primavera tras cerca de dos años de desarrollo. Sin embargo, aunque no hay planes a corto plazo, HBO ha dejado claro que la puerta queda abierta.

El presidente de la cadena de cable estadounidense, Casey Bloys, ha dejado claro que el hecho de que se descartara un planteamiento no significa que no pueda haber posibles nuevas aproximaciones al personaje, ni que el canal propiedad de Warner Bros. Discovery no pueda recuperarlo.

“Quizás lo volvamos a intentar”, declaró en la rueda de prensa de presentación de próximos estrenos de HBO y Max, tal y como recoge Deadline. Ahora bien, no ha especificado ni los motivos que causaron la cancelación del proyecto, ni los que posibilitarían una nueva intentona.

En todo caso, sus palabras son similares a las de Harington, que en abril indicó: “Quizás llegue un momento en el futuro en el que la retomemos, pero de momento, no”.

'El Caballero de los Siete Reinos', otra precuela en marcha

Más allá de La casa del dragón, HBO tiene en producción otro proyecto ambientado dentro del universo narrativo creado por George RR Martin. Uno de ellos es El caballero de los Siete Reinos, que inició su rodaje meses atrás. “De momento, son los únicos con los que hemos podido avanzar. No queremos excedernos”, explicaba Bloys. “Nos estamos tomando nuestro tiempo con los proyectos, con el desarrollo, y solo hacemos aquellos con los que creemos que podemos cumplir expectativas”.