Las mejores series que llegan en noviembre de 2024: calendario de estrenos y títulos más importantes

Noviembre será otro mes cargado de series. Más de 70 títulos nos esperan por delante hasta el día 30, contando tanto nuevas temporadas como novedades propiamente dichas. Este aluvión de lanzamientos tendrá un fuerte componente local, pues a falta de más anuncios, ya es seguro que nueves ficciones españolas verán la luz en las próximas cuatro semanas. Entre ellas, la veterana La que se avecina, que a mediados de mes volverá a Amazon Prime Video con su decimoquinta temporada, la primera de las tres que aún tiene por delante.

El resto de producciones nacionales son inéditas. Nos referimos, por ejemplo, a Los años nuevos (Movistar Plus+), la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen tras Antidisturbios. Y también a Celeste (Movistar Plus+), comedia inspirada en los problemas de Shakira con Hacienda. No hay que olvidar tampoco la nueva versión de Asalto al Banco Central (Netflix), que cuenta con hasta tres actores de La casa de papel como reclamo. La comedia Mamen Mayo, protagonizada por Silvia Abril, hará historia a mediados de mes al ser la primera serie española 100% producida para SkyShowtime. Y El gran salto (Atresplayer) contará la historia del gimnasta olímpico Gervasio Deferr. El capítulo de docuseries lo componen este mes 900 días sin Anabel (Netflix), El circo de los muchachos (Amazon Prime Video) y Euro 2024 (Amazon Prime Video), esta última sobre la victoria de España en la pasada Eurocopa.

A nivel internacional tenemos varios nombres propios. Uno de ellos es el de Ryan Murphy, que estrena hasta dos nuevas series en noviembre (Doctor Odissey y Grotesquerie). Y otros, los de dos estrellas del Hollywood de los 90: Ted Danson (Un hombre infiltrado) y Billy Bob Thornton (Landman). Tres si contamos a Kevin Costner, aunque aún está por ver de qué manera se resuelve su despedida definitiva de Yellowstone, tras sus desencuentros con Taylor Sheridan. El remake televisivo de Crueles intenciones (Amazon Prime Video), el spin-off de Dune (Max), lo nuevo de Cobra Kai (Netflix) y el biopic de Ayrton Senna (Netflix) completan la lista de los estrenos más destacados de noviembre.

Las 18 series de estreno recomendadas de noviembre:

1) 'Asalto al Banco Central' (8 de noviembre. Netflix)

Así es la serie: Miniserie de cinco capítulos que nos traslada a la Barcelona de 1981 para revivir las 37 horas del atraco que sacudió a España. Han pasado tres meses exactos desde el intento de golpe de estado en el congreso de los diputados cuando once hombres encapuchados entran en la sede del Banco Central de Barcelona. Lo que comienza como un espectacular atraco pronto se convierte en un verdadero desafío para la reciente democracia española. Los atracadores tienen más de 200 rehenes en el banco y amenazan con matarles si el gobierno no accede a liberar al coronel Tejero y a otros tres responsables del 23F.

Por qué destaca: Por su reparto, que está encabezado por hasta tres rostros de La casa de papel: Miguel Herrán, María Pedraza y Hovik Keuchkerian, todos ellos dirigidos en esta ocasión por Daniel Calparsoro. Los tres intérpretes se embarcan en una nueva serie de atracos, aunque esta vez hablamos de un atraco real y ya adaptado al mundo audiovisual, pues José Sacristán e Isabel Maestres protagonizaron una película del mismo nombre en 1983.

2) 'Yellowstone' T5 Parte 2 (14 de noviembre. SkyShowtime)

Así es la serie: Yellowstone vuelve para retomar la historia de los Dutton, la familia que controla el mayor rancho ganadero de Estados Unidos. Entre alianzas cambiantes, asesinatos sin resolver, heridas abiertas y un respeto ganado a pulso, el rancho está en constante conflicto con aquellos con los que limita: una ciudad en expansión, una reserva india y el primer parque nacional de Estados Unidos.

Por qué destaca: Primero, porque hablamos de los nuevos capítulos de uno de los mayores fenómenos que ha dejado en los últimos años la televisión estadounidense (al menos dentro de sus fronteras). Y segundo, porque no está claro si estos mismos capítulos (que han tardado dos años en ver la luz) serán los últimos de la serie protagonizada por Kevin Costner. El actor comunicó en junio que no volvería a interpretar al personaje principal, John Dutton, justo cuando comenzaba a promocionarse la segunda mitad de la quinta temporada, que por aquel entonces se anunciaba como la última y definitiva. Dado que no ha participado del rodaje de estas entregas, es un misterio hasta qué punto estará presente (en los avances sí aparece, al menos) y cómo se gestionará su salida. Sin embargo, los actores que dan vida a sus hijos en la ficción, Cole Hauser y Kelly Reilly, están negociando sus contratos de cara a una hipotética sexta temporada, por lo que puede que Yellowstone siga adelante sin su estrella. Por ahora, lo único claro es que toca decir adiós al patriarca de los Dutton.

3) 'Celeste' (14 de noviembre. Movistar Plus+)

Así es la serie: Sara Santano es una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos. Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella de la música latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

Por qué destaca: Principalmente por su historia, pues es inevitable pensar que Celeste está inspirada en la historia de Shakira y sus problemas con Hacienda. Además, la serie cuenta con la firma del guionista Diego San José, que vuelve a la pequeña pantalla tras haber cerrado la exitosa trilogía de Vota Juan. Por si fuera poco, Celeste está protagonizada por Carmen Machi, que siempre es una garantía.

4) 'Cobra Kai' T6: Parte 2 (15 de noviembre. Netflix)

Así es la serie: En la batalla por convertirse en campeones mundiales, el Miyagi‑do se enfrenta a viejos enemigos y nuevos desafíos durante el Sekai Taikai. ¿Se podrá mantener la unión cuando las rivalidades internas resurjan?

Por qué destaca: Por ser la segunda parte de la temporada final de Cobra Kai. O lo que es lo mismo, de una de las series originales más largas y exitosas que figuran ahora mismo en el catálogo de Netflix, que se hizo con ella después de surgir como único éxito del efímero intento de YouTube por competir en el escenario de streaming. La continuación televisiva de Karate Kid llegará a su fin en 2025, cuando se estrenará la Parte final de la sexta tanda, pero primero podremos disfrutar esta nueva ración de capítulos sobre Daniel LaRusso y sus pupilos. Siempre con el espíritu del señor Miyagi presente, por supuesto. Aun sin conocer el desenlace de la serie, la franquicia seguirá viva con Karate Kid: Legends, un nuevo largometraje que unirá la línea narrativa original con la del remake protagonizado por Jackie Chan y Jaden Smith. Como curiosidad, parte de los nuevos episodios que ahora llegan a Netflix se ambientan en Barcelona.

5) 'El gran salto' (17 de noviembre. Atresplayer)

Así es la serie: Biopic sobre el triple medallista olímpico Gervasio Deferr. Su historia se cuenta en dos tiempos: el pasado, que repasa las hazañas del deportista en los Juegos Olímpicos de Sidney, Atenas y Pekín. Y por otro lado, el presente, centrado en los días que tardará en visitar a su madre, quién ha sufrido un infarto estando ingresada en un hospital. Un hecho crucial que sin duda marcará el destino del deportista y que le llevará a marcarse un objetivo vital que le salve de él mismo. A lo largo de cinco episodios veremos la dualidad entre la gloria etapa profesional de Defeer y su peor etapa personal y vital, esa en la que le acompañaban los demonios de la autodestrucción.

Por qué destaca: Por ser la nueva serie de Atresplayer basada en un personaje de la cultura popular de nuestro país. Tras retratar parcial o completamente las vidas de 'La Veneno', Ángel Cristo, Bárbara Rey, Camilo Sesto y Nacho Vidal, ahora le toca el turno al gimnasta y triple medallista olímpico Gervasio Deferr. Una leyenda del deporte español que pasó del cielo al infierno, justo el camino que Óscar Casas hará en su piel dentro de la serie, que cuenta con el apoyo del propio Deferr. Al fin y al cabo, El gran salto está basada en libro biográfico del mismo nombre que el deportista publicó en 2022.

6) 'La que se avecina' T15 (18 de noviembre. Amazon Prime Video)

Así es la serie: En esta nueva temporada, los vecinos de Contubernio 49 se enfrentan a múltiples desafíos. Amador luchará para crecer como persona y superar su minusvalía, Antonio competirá con una esposa empoderada, Bruno con su soledad, Maite con su ruina personal, Menchu buscará nietos y un gran amor, Fina eludirá a la justicia, Greta pondrá picante a su matrimonio, Victoria Rafaela luchará por su vida... Separaciones, muertes, reencuentros, secretos revelados y giros dramáticos de los acontecimientos nos mantendrán durante ocho capítulos con el corazón en un puño.

Por qué destaca: Porque cada nueva temporada de La que se avecina es un acontecimiento en sí mismo. Al fin y al cabo, hablamos de la serie española más longeva de cuantas hay ahora mismo en emisión. Un título que seguirá ostentando, como mínimo, hasta 2026, pues la comedia vecinal de los hermanos Caballero acaba de renovar por dos temporadas más. En lo que respecta a la más inmediata, la decimoquinta, su principal aliciente es ver qué personaje o personajes mueren en los próximos ocho capítulos. Uno de ellos acumula todas las papeletas, según lo visto en el tráiler oficial.

7) 'Mamen Mayo' (18 de noviembre. SkyShowtime)

Así es la serie: Mamen Mayo es una serie que combina la comedia con el “drama” familiar. Cada episodio sigue a la mediadora de herencias Mamen Mayo y su equipo de mediación en su intento por resolver los conflictos de intereses surgidos dentro de familias envueltas en disputas por herencias.

Por qué destaca: Porque promete ser un vehículo de lucimiento para Silvia Abril, una actriz y humorista muy prolífica y conocida, pero que apenas ha interpretado papeles protagonistas en series de televisión. Mamen Mayo le da la oportunidad de hacerlo en la que es, por otro lado, la primera serie española producida por SkyShowtime. Hasta ahora, las ficciones nacionales de la plataforma han sido coproducciones (Las Pelotaris) o tíítulos anunciados inicialmente para Paramount+ (Mentiras pasajeras, Las invisibles, Bosé), Mamen Mayo es la primera serie española que nace por y para SkyShowtime tal como conocemos actualmente a este servicio de streaming.

8) 'Dune: La profecía' (18 de noviembre. Max)

Así es la serie: En el extenso universo de Dune, creado por el aclamado autor Frank Herbert, y 10.000 años antes de la ascensión de Paul Atreides, esta nueva serie sigue a dos hermanas Harkonnen en su lucha contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la secta legendaria que se conocerá como las Bene Gesserit. Inspirada en la novela Sisterhood of Dune, escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson.

Por qué destaca: Por ser el primer spin-off del nuevo universo cinematográfico de Dune, que arrancó en 2021 con la primera de las dos películas dirigidas por Denis Villeneuve. Por aquel entonces, Warner ya estaba trabajando en la producción de esta serie, que ha tardado cinco años en ver la luz tras perder por el camino a su co-showrunner, a uno de sus directores y a una de sus protagonistas originales. Aun así, Dune: La profecía será este mes una realidad con un reparto liderado, entre otros, por Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel y Mark Strong.

9) 'Landman' (20 de noviembre. SkyShowtime)

Así es la serie: Ambientada en las proverbiales ciudades en auge del oeste de Texas, Landman es una historia moderna de búsqueda de fortuna en el mundo de las plataformas petrolíferas. Landman es una historia de clases, con matones y multimillonarios salvajes que impulsan un boom tan grande que está cambiando nuestro clima, nuestra economía y nuestra geopolítica.

Por qué destaca: Por ser la nueva serie de Taylor Sheridan, uno de los grandes guionistas y productores de la televisión estadounidense actual. Las ficciones del creador de Yellowstone y Tulsa King se caracterizan, entre otras cosas, por tener como protagonistas a pesos pesados de la industria hollywoodiense. Landman no es una excepción, pues su personaje principal está interpretado por todo un ganador del Oscar, Billy Bob Thornton, lo que da un caché especial al proyecto.

10) 'Crueles intenciones' (21 de noviembre. Amazon Prime Video)

Así es la serie: Crueles intenciones sigue a los elitistas estudiantes del Manchester College, una universidad cercana a Washington, D.C., donde la reputación lo es todo, las fraternidades y hermandades femeninas son el patrón oro, y dos despiadados hermanastros, Caroline Merteuil y Lucien Belmont, harán lo que sea para mantenerse en la cima de la despiadada jerarquía social. Después de que una brutal novatada amenace su estatus, ambos harán lo que sea necesario para preservar su poder y reputación, incluso si eso significa seducir a Annie Grover, la hija del Vicepresidente de los Estados Unidos.

Por qué destaca: Por ser el remake de la película de culto protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon y Ryan Phillippe en 1999, que a su vez adaptaba al público juvenil la novela Las amistades peligrosas. Ahora, Amazon Prime Video se atreve con esta nueva versión encabezada por los desconocidos Sarah Catherine Hook (Caroline) y Zac Burgess (Lucien)- Ambos están acompañados por Savannah Lee Smith (Annie), que viene de participar en otro remake protagonizado por jóvenes ricos: el de Gossip Girl.

11) 'Un hombre infiltrado' (21 de noviembre. Netflix)

Así es la serie: Charles encuentra un nuevo aliciente en su vida de jubilado cuando contesta a un anuncio y empieza a trabajar como topo en una investigación secreta.

Por qué destaca: Porque es la nueva serie de comedia de Michael Schur, creador de otras tres obras cumbres del género en el siglo XXI: Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine y The Good Place. El coprotagonista de esta última, el célebre Ted Danson, es también el protagonista de Un hombre infiltrado, comedia que se junta en su curriculum con otras como la mítica Cheers o la serie de culto Bored to Death. Cabe decir, además, que Un hombre infiltrado está basada en el largometraje chileno El agente topo, nominado al Oscar al mejor documental en 2021.

12) '900 días sin Anabel' (22 de noviembre. Netflix)

Así es la serie: Docuserie de tres episodios que ofrece un testimonio inédito sobre el que llegó a ser el rapto más largo de la historia de España: el secuestro de la joven Anabel Segura. Durante los 900 angustiosos días que se prolongó la desaparición de Anabel, la sociedad estuvo en vilo y se echó a la calle para pedir su liberación.

Por qué destaca: La nueva serie documental española de Netflix promete desvelar, por primera vez y de manera íntegra, las 14 conversaciones telefónicas que se sucedieron entre 1993 y 1995 entres los secuestros y el negociador que representaba a la familia Segura para liberar a Anabel. La revelación de dichas llamadas se producirá cuando están a punto de cumplirse 30 años de la resolución del caso.

13) 'El circo de los muchachos' (22 de noviembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: En la España franquista de 1956, el padre Jesús Silva, conocido como “el Cura”, juntó a 15 muchachos y creó de la nada una ciudad y un proyecto educativo para chicos sin recursos en Benposta, una finca en los arrabales de Ourense (Galicia). Silva creó una “nación de muchachos”, con moneda, pasaporte e incluso aduana propia, gobernada por niños, y con el beneplácito del gobierno e iglesia franquistas.

Por qué destaca: Porque esta docuserie cuenta cómo Benposta acabó convirtiéndose en una ciudad impregnada de arte, educación e ilusión, lo que llevó a Silva a fundar 'El Circo de los Muchachos', un fascinante espectáculo que recorrió el mundo impresionando al público con sus dotes circenses, llegando incluso a triunfar en el Grand Palais de París y el Madison Square Garden de Nueva York.

14) 'Grotesquerie' (23 de noviembre, Disney+)

Así es la serie: Una serie de crímenes atroces han perturbado a una pequeña comunidad. La detective Lois Tryon siente que estos crímenes son inquietantemente personales, como si alguien -o algo- se estuviera burlando de ella. Sin pistas y sin saber a quién acudir, acepta la ayuda de la Hermana Megan, una monja y periodista. La hermana Megan, con su propio pasado difícil, ha visto lo peor de la humanidad, pero sigue creyendo en su capacidad para el bien. Lois, en cambio, teme que el mundo esté sucumbiendo al mal. A medida que Lois y la hermana Megan van hilvanando pistas, se encuentran atrapadas en una siniestra red que sólo parece plantear más preguntas que respuestas.

Por qué destaca: Por ser la primera de las dos nuevas series que Ryan Murphy estrena este mes en nuestro país. Grotesquerie es su más reciente trabajo para el canal estadounidense FX, que ha acogido algunos de los títulos más importantes de su carrera (Nip/Tuck, American Horror Story, American Crime Story, Feud, Pose...). Ahora, la relación entre ambas partes suma un nuevo capítulo con esta serie protagonizada por Niecy Nash-Betts y Courtney B. Vance. Como curiosidad, también tiene aquí un papel Travis Kelce, estrella de la NFL y novio de Taylor Swift.

15) 'Doctor Odissey' (28 de noviembre. Disney+)

Así es la serie: Max es el nuevo médico a bordo de un crucero de lujo donde el personal trabaja muy duro. Max y su pequeño pero potente equipo médico se enfrentan a crisis médicas fuera de lo común y todo a muchas millas de tierra firme.

Por qué destaca: Por ser la otra serie que Ryan Murphy estrena en noviembre. Esta vez hablamos un drama médico, con ligeros toques de romance y comedia, que pretende marcar la diferencia situando la acción en un lujoso crucero y no en un hospital, el lugar más lógico y recurrente en las ficciones de este género. Joshua Jackson interpreta al personaje principal de la serie, que también cuenta con la participación, entre otros, de Don Johnson, al que acabamos de ver en una de las películas de la temporada, Rebel Ridge.

16) 'Los años nuevos' Parte 1 (28 de noviembre. Movistar Plus+)

Así es la serie: Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos... Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta: médico vocacional, amigos fieles, y una relación que va y viene. La noche en la que los dos cumplen los 30 se conocen, se enamoran, y comienzan una relación cuyas idas y venidas se alargarán diez años.

Por qué destaca: Por ser la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen tras Antidisturbios. El director de películas como El reino y As Bestas regresa con esta serie a una temática, la de las relaciones de pareja, que ha estado presente en buena parte de su filmografía. Los años nuevos muestra el recorrido vital de una pareja a lo largo de una década, narrado en 10 episodios que giran en torno a un mismo momento: el cambio de año. Movistar Plus+ estrenará los cinco primeros el 28 de noviembre, mientras que los cinco restantes se podrán ver a partir del 12 de diciembre.

17) 'Senna' (29 de noviembre. Netflix)

Así es la serie: Ficción de seis episodios que recorre, por primera vez en la historia, todo el periplo de triunfos, decepciones, alegrías y penas que vivió Ayrton Senna, tricampeón del mundo de Fórmula 1. La serie comienza con los inicios automovilísticos del brasileño, cuando se traslada a Inglaterra para competir en la Fórmula Ford, y continúa hasta el trágico accidente de Imola, Italia, durante el Gran Premio de San Marino.

Por qué destaca: Por ser el biopic de uno de los pilotos más icónicos y añorados de la historia de la Fórmula 1. La serie, protagonizada por Gabriel Leone, promete hacer las delicias de los fans del 'Gran Circo', pues a lo largo de la misma aparecerán las versiones ficcionadas de personajes como Frank Williams, Alain Prost, Nelson Piquet, Alain Prost y Ron Dennis, todos ellos esenciales para entender la Fórmula 1 de las últimas decádas.

18) 'Euro 2024' (29 de noviembre. Amazon Prime Video)

Así es la docuserie: Producción que mostrará desde dentro a los jugadores de la selección española masculina durante toda la Eurocopa 2024 hasta proclamarse campeones por cuarta vez del torneo.

Por qué destaca: La docuserie enseñará los entresijos e imágenes inéditas del sensacional viaje del equipo nacional en tierras germanas hasta alzarse con la ansiada copa. El documental contará con las voces del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y con las anécdotas contadas en primera persona por los principales protagonistas de una Eurocopa memorable en la que, por encima de todo, ha prevalecido el grupo y la excelente relación entre los 26 internacionales que conquistaron el cielo de Berlín.

Otros 30 estrenos de series en noviembre:

'The Darkness' (1 de noviembre. SkyShowtime) 'Revancha' (1 de noviembre. Max) 'Amistoso vecino Spider-Man' (2 de noviembre. Disney+) 'Como agua para chocolate' (3 de noviembre. Max) 'La luchadora invencible' (3 de noviembre. Max) 'Todos somos familia' (5 de noviembre. Enfamilia) 'El emperador de Ocean Park' (7 de noviembre. Max) 'Citadel: Honey Bunny' (7 de noviembre. Amazon Prime Video) 'Nacidas para brillar' (7 de noviembre. Netflix) 'La jaula' (8 de noviembre. Netflix) 'Sr. Plancton' (8 de noviembre. Netflix) 'Familias como la nuestra' (8 de noviembre. Movistar Plus+) 'Red Eye' (8 de noviembre. Max) 'Cada minuto cuenta' (8 de noviembre. Amazon Prime Video) 'Los Hardacre' (11 de noviembre, Movistar Plus+) 'Soviet Jeans' (12 de noviembre. Filmin) 'Blue Ridge' (12 de noviembre. Calle 13) 'Las hermanas Guerra' (13 de noviembre. Netflix) 'Cross' (14 de noviembre. Amazon Prime Video) 'Más allá del adiós' (14 de noviembre. Netflix) 'No digas nada' (14 de noviembre. Disney+) 'La peste' (19 de noviembre. Sundance TV) 'True Love' (19 de noviembre. Filmin) 'Adoración' (20 de noviembre. Netflix) 'Ley y desorden' (21 de noviembre. COSMO) 'Asalto al helicóptero' (22 de noviembre. Netflix) 'Get Millie Black' (26 de noviembre. Max) 'La locura' (28 de noviembre. Netflix) 'Asaf' (28 de noviembre. Netflix) 'Una maleta' (29 de noviembre. Netflix)

Y otras 25 nuevas temporadas de series en noviembre: