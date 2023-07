Las series de agosto cogen fuerza con 'Ahsoka', flirtean con 'Heartstopper' e investigan 'Solo asesinatos en el edificio'

La maquinaria de estrenos de series en plataformas no para por vacaciones. Eso sí, rebajan la intensidad durante agosto tras unos meses de junio y julio cargados de lanzamientos: en total, son 47 los títulos que vienen por delante para enfilar la recta final del verano, entre lanzamientos y regresos de ficciones y docuseries.

Con el curso televisivo finiquitado, la batería de estrenos es notablemente más baja que el resto del año, algo habitual en esta temporada estival en la que, como sucediera en el mes anterior, el consumo televisivo desciende, con la población centrada en sus vacaciones y desplazamiento a otras zonas de descanso.

A pesar de ello, las plataformas siguen aportando una buena oferta de producciones para amenizar los días de calor que todavía nos quedan por delante. Más en el ámbito internacional que en el nacional, donde sólo destaca el estreno en Netflix de Las últimas horas de Mario Biondo (3 de agosto), docuserie que intentará arrojar luz sobre la extraña muerte del cámara italiano y marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez-Silva. La otra mención patria reseñable llega de la mano de Maxi Iglesias, que protagoniza junto a Kate del Castillo la serie mexicana Volver a caer (6 de agosto) que en España emitirá Movistar Plus+, donde también se verá el gran final de Billions (12 de agosto).

Fuera de nuestras fronteras, muchas miradas están puestas sobre otras dos producciones de Netflix. Por un lado, Heartstopper, que vuelve este 3 de agosto con el estreno de una segunda temporada en la que se continuará contando la aplaudida historia de amor de Nick y Charlie, protagonistas de la ficción que adapta la exitosas novelas gráficas creadas por Alice Oseman. No menos interés genera, por otro, la esperada llegada (31 de agosto) del live action de One Piece, adaptación del famoso anime que regresa con una nueva serie de ficción.

Disney+ no se queda atrás, ya que vuelven dos series aclamadas por público y crítica: Solo asesinatos en el edificio, que trae en su tercera temporada (8 de agosto) a Meryl Streep de vuelta a la televisión; y The Bear, que regresa (16 de agosto) con su segunda tanda de episodios. Además, vivirá el 12 de agosto la puesta de largo Ahsoka, el último reclamo de la franquicia Star Wars.

Para los aficionados a las docuseries, hay otros dos lanzamientos destacados: Warner TV analiza en Glee: la serie maldita (2 de agosto) todos los trágicos sucesos que rodean a las estrellas de la ficción y HBO Max trae la segunda temporada de Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers (7 de agosto).

Las 10 series más destacadas de agosto de 2023

1) Glee: La serie maldita (2 de agosto, Warner TV)

Así es la serie: El éxito de Glee catapultó a la fama a una serie de actores y actrices poco conocidos que de la noche a la mañana se convirtieron en estrellas y referentes de la cultura pop. Pero la serie que puso de relieve la autoaceptación y la superación tiene asociada, a su vez, una historia muy oscura a su alrededor. Polémicas, escándalos de la prensa sensacionalista y tragedias mortales que afectaron a su reparto.

Por qué destaca: Porque servirá para alimentar el morbo en torno a esta serie que marcó a una generación con sus tramas, pero luego con sus desgracias. Lo hará a través de entrevistas e investigaciones, la serie documental analiza en sus tres episodios la presión que conlleva esa popularidad repentina y las herramientas que tiene cada persona para intentar gestionarla. Además, porque cuenta con el testimonio de personas cercanas a Cory Monteith, fallecido a los 31 por una sobredosis, y a Mark Salling, arrestado por posesión de pornografía infantil que se acabó suicidando a los 35 años. La producción cuenta también con la participación de George Rivera, padre de la actriz Naya Rivera, fallecida en un accidente en un lago en 2020.

2) Heartstopper T2 (3 de agosto, Netflix)

Así es la serie: En esta nueva entrega, Nick y Charlie afrontan una nueva etapa en su relación, Tara y Darcy se enfrentan a nuevos desafíos, y Tao y Elle se preguntan si alguna vez podrán ser algo más que amigos. Con los exámenes a la vuelta de la esquina, un viaje de estudios a París y un baile de graduación que planificar, el grupo tiene que hacer malabares a medida que atraviesan las siguientes etapas de su vida, amor y amistad.

Por qué destaca: Porque supone el regreso de una de las series más queridas de Netflix y una de las últimas que ha conseguido convertirse en un fenómeno global. La ficción, una de las revelaciones de 2022, vuelve con tres fichajes: Thibault De Montalembert (que interpretará a Stephane, el padre de Nick), y Bel Priestley (Naomi) y Ash Self (Felix), dos nuevas amistades de Elle. También porque los seguidores de las novelas gráficas creadas por Alice Oseman pueden seguir demostrando cómo trasladan la historia a la pequeña pantalla.

3) Las últimas horas de Mario Biondo (3 de agosto, Netflix)

Así es la docuserie: 30 de mayo de 2013. Mario Biondo, cámara italiano y marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez-Silva, es hallado muerto en el salón de su piso de Madrid. Está solo, y el escenario no presenta aparentes signos de violencia. A partir de este momento, dará comienzo una compleja investigación para intentar esclarecer las circunstancias de un caso que despierta numerosas preguntas y que rápidamente se convertirá en uno de los sucesos más mediáticos de la historia reciente de España.

Por qué destaca: Porque Netflix lleva a la televisión un caso que, durante los últimos años, ha generado todo tipo de teorías y especulaciones, incluso a la hora de su realización: la implicación de Guillermo Gómez, exmánager de Sánchez Silva, en la producción. Esto último hizo que la familia de Biondo, que sostiene 10 años después que su hijo fue asesinado, haya tratado de paralizar sin éxito el estreno después de haber grabado uno de los testimonios. En sí, la docuserie es fruto de una labor de investigación que se ha llevado a cabo entre 2021 y 2023, y que ha incluido más de 200 horas de grabación, una veintena de entrevistas, y la revisión de multitud de fuentes bibliográficas.

4) Volver a caer (6 de agosto, Movistar Plus+)

Así es la serie: Anna Montes de Oca es una importante clavadista mexicana, ganadora de una medalla de oro olímpica. Tras años de éxito deportivo, Anna encontró estabilidad al conocer al que ahora es su marido, presidente del Comité Olímpico de México. Pero algo en su relación parece estar enfriándose, y ya se sabe que las familias ideales son todas parecidas, mientras que las familias infelices lo son cada una a su manera. La vida de Anna da un giro inesperado cuando se enamora de Vico, un joven músico al que conoce por casualidad. Su relación se estrecha sin remedio hasta límites a los que Anna no creía poder llegar y ambos deben afrontar las consecuencias personales de su aventura...

Por qué destaca: Porque se trata de la segunda serie en la que la mexicana Kate del Castillo y el español Maxi Iglesias coinciden tras Ingobernable en Netflix. Los intérpretes vuelven a trabajar mano a mano en esta adaptación de Anna Karenina en clave contemporánea impulsada por ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision. Es el segundo de los títulos de la streamer latina que compra Movistar Plus+ después de Montecristo, con William Levy.

5) Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers T2 (7 de agosto, HBO Max)

Así es la serie: Esta nueva temporada continúa explorando las vidas profesionales y personales de los Lakers de Los Ángeles de los años ochenta. Esta temporada se centra en el periodo comprendido entre 1980 y 1984, justo después de las Finales, y culmina con la primera revancha profesional de las grandes estrellas de la época: Magic Johnson y Larry Bird.

Por qué destaca: Por seguir poniendo el foco sobre la época dorada de la NBA y de uno de sus mayores exponentes, Magic Johnson, quien acabó desacreditando a la serie de HBO Max para proteger otra producción que él sí había autorizado. John C. Reilly vuelve a la pista como el propietario de la franquicia angelina, Jerry Buss, y con él buena parte del reparto, que incluye a Jason Clarke, Adrien Brody y Jason Segel.

6) Solo asesinatos en el edificio T3 (8 de agosto, Disney+)

Así es la serie: La tercera temporada sigue a Charles, Oliver y Mabel (interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) mientras investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte. Con la ayuda de Loretta Durkin (Meryl Streep), el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo ¡Arriba el telón!

Por qué destaca: Porque efectúa el regreso con personaje fijo de Meryl Streep a la televisión cuatro años después de su participación en Big Little Lies. La actriz se incorpora a la aclamada serie de comedia en la que podría plasmar otro perfil interpretativo de los muchos que nos ha regalado a lo largo de su larga trayectoria profesional. También hay curiosidad por ver cómo encaja su personaje con los queridos protagonistas de la serie.

7) Billions T7 y Final (12 de agosto, Movistar Plus+)

Así es la serie: En la séptima temporada, las alianzas se ponen patas arriba. Las viejas heridas se convierten en armas. Las lealtades se ponen a prueba. La traición adquiere proporciones épicas. Los enemigos se vuelven amigos cautelosos.

Por qué destaca: Porque hay ganas de desconocer el desenlace de la consolidada ficción de Paul Giamatti. Porque este contará además con el regreso de Bobby Axelrod, personaje interpretado por Damian Lewis, dos temporadas después de que el actor abandonase la serie tras la muerte de su mujer Helen McCrory. Y porque será el detonante de una anunciada “franquicia global” con el posible lanzamiento de varios spin-offs.

8) The Bear T2 (16 de agosto, Disney+)

Así es la serie: Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon MossBachrach) trabajan para transformar su mugriento local de sándwiches en un establecimiento de más nivel. Mientras reforman el restaurante de arriba a abajo, el equipo también emprenderá sus propios viajes internos en los que cada uno de ellos se verá obligado a enfrentarse a su pasado y decidir quiénes quieren ser en el futuro.

Por qué destaca: Por tratarse del regreso de una de las series más aplaudidas de 2022, que ahora tiene el desafío de la reapertura. Fruto de esta confianza de FX en el producto, creado por Christopher Storer, está no solo que tendrán dos episodios más que la primera (10, por lo tanto), sino que ha atraído a su cocina a uno de los actores más admirados del panorama televisivo actual, Bob Odenkirk.

9) Ahsoka (23 de agosto, Disney+)

Así es la serie: Ambientada después de la caída del Imperio, Star Wars: Ahsoka narra la historia de Ahsoka Tano, una antigua Jedi, que investiga una amenaza emergente que se cierne sobre una galaxia vulnerable.

Por qué destaca: Porque se trata de la enésima expansión de la exitosa franquicia ideada por George Lucas, centrándose en un personaje, interpretado por Rosario Dawson, que gozaba de gran popularidad a raíz de su aparición en la animada Star Wars: The Clone Wars, y que ha cobrado aún mayor interés una vez apareció, de carne y hueso, The Mandalorian. Por tanto, esta nueva serie surge como otra ramificación de la protagonizada por Pedro Pascal, teniendo tras de sí al arquitecto principal de la nueva era de la galaxia, Dave Filoni. La aparición de Hayden Christensen como Anakin/Darth Vader es otro de los alicientes de una ficción que pasa por ser uno de los últimos trabajos de Ray Stevenson, fallecido a finales de mayo.

10) One Piece (31 de agosto, Netflix)

Así es la serie: Monkey D. Luffy es un joven aventurero que siempre ha ansiado la libertad, así que abandona su pueblo para emprender un peligroso viaje en busca del mítico tesoro del que hablan las leyendas, ONE PIECE, y convertirse en el Rey de los Piratas. Si desea conseguirlo, tendrá que reunir a la mejor tripulación y hacerse con un barco para escudriñar cada rincón de los vastos océanos, ser más veloz que los Marines y burlar a peligrosísimos rivales sin parar. Basada en el manga más vendido en la historia de Japón, creado por Eiichiro Oda.

Por qué destaca: Porque nos encontramos ante una ambiciosa serie que supone la adaptación live-action de One Piece, famoso manga escrito por Eiichiro Oda que tiene el récord mundial como el libro más extenso de la historia. El reto de Netflix de no defraudar a sus fieles seguidores es mayúsculo, pues su adaptación anime lleva más de 1000 episodios desde sus comienzos en 1999. El proyecto arrancó en 2017, pero no fue hasta 2020 cuando la plataforma lo anunció oficialmente. Tras seis años de espera, los fans de One Piece podrán disfrutar al fin de la ficción, que constará de 8 capítulos de una hora de duración.

Otras 21 series que se estrenan en agosto de 2023:

Atrapaalmas (2 de agosto, Netflix) Ingeniosos (3 de agosto, Netflix) Las Flores perdidas de Alice Hart (4 de agosto, Amazon Prime Video) Bupkis (4 de agosto, SkyShowtime) Zombiverso (8 de agosto, Netflix) Moving (9 de agosto, Disney+) Un planeta extraño (9 de agosto, Apple TV+) Medicina letal (10 de agosto, Netflix) Cadetes de mechas (10 de agosto, Netflix) Telemarketers (14 de agosto, HBO Max) The Canterville Ghost (15 de agost, Filmin) El elegido (16 de agosto, Netflix) En casa de los Fury (16 de agosto, Netflix) A través del armario (17 de agosto, HBO Max) Mi padre, el cazarrecompensas intergaláctico (17 de agosto, Netflix) Mala fortuna (18 de agosto, Amazon Prime Video) Refugio (18 de agosto, Amazon Prime Video) La chica enmascarada (18 de agosto, Netflix) Jugando con fuegos (22 de agosto, Calle 13) Se busca: Carlos Ghosn (25 de agosto, Apple TV+) El manipulador (29 de agosto, Filmin)

Otras 16 series más que estrenan temporada en agosto de 2023: