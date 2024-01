'The Last of Us' sucede a 'La casa del dragón' como la serie más pirateada en 2023, bajo asedio de 'Star Wars' y Marvel

Como cada año, TorrentFreak hace balance y revela su listado con las series más pirateadas de sus últimos doce meses. HBO tiene, como ya ocurriera en 2022, el dudoso honor de tener la serie más descargada de 2023. Si hace un año era La Casa del Dragón la que, con su primera temporada, se postraba en el trono pirata, en esta ocasión le toca el turno a The Last of Us.

La adaptación del videojuego homónimo, ya en preparación de su segunda temporada, ha logrado imponerse a la cuadrilla de títulos de Disney+ que acechaban. Alternando entre el universo de Star Wars y el de Marvel, encontramos a The Mandalorian en segundo puesto, Loki en tercero, Ahsoka en cuarto, e Invasión secreta cerrando el Top 5.

Resulta curioso que The Last of Us es el único producto con marca HBO que se cuela en el ranking, que incluye dos formatos de Apple TV+; Silo y Ted Lasso con su temporada final; uno de Paramount+, Tulsa King, o lo que es lo mismo, la primera serie televisiva de Sylvester Stallone; y otro de Amazon Prime Video, Generación V, el spin-off de The Boys (la serie matriz ya quedó en tercer puesto en 2022).

Ranking completo de las series más pirateadas de 2023

1.- The Last of Us (HBO)

2.- The Mandalorian (Disney+)

3.- Loki (Disney+)

4.- Ahsoka (Disney+)

5.- Invasión Secreta (Disney+)

6.- Silo (Apple TV+)

7.- Monarch: el legado de los monstruos (Apple TV+)

8.- Tulsa King (Paramount+)

9.- Generación V (Prime Video)

10.- Ted Lasso (Apple TV+)

Como cada año, merece ser señalado el carácter indeseado de este ranking. Al fin y al cabo, supone una pérdida de dinero para todas las plataformas cuyas series aparecen. Pero sí denota el interés que existe por parte de las personas que no están suscritas y aún así no quieren perderse las tramas de dichas ficciones.