Àngel Llàcer causa baja temporal en 'Tu cara me suena' por enfermedad, y ya tiene sustituta para cubrirle

Àngel Llàcer se encuentra ingresado en un hospital madrileño a causa de una infección causada por una bacteria exótica que le mantendrá alejado durante un breve periodo de tiempo de Tu cara me suena. Al menos, durante una gala. El programa de Gestmusic ya le ha buscado reemplazo temporal al juez, un fijo desde sus inicios, a la espera de su evolución favorable.

El mismo Llàcer se ha encargado de revelar sus problemas de salud en una entrevista para El matí de Catalunya Ràdio, presentado por Ricard Ustrell. Desde su habitación en la Clínica Ruber de Madrid, el juez del talent show explica que se ha infectado de una bacteria llamada shigella, “que parece el nombre de una Drag Queen”, comenta tomándose con cierto humor la grave situación, aunque reconoce encontrarse “mal”.

El origen de esta bacteria exótica está en Vietnam, país que visitó durante el mes de febrero “para desintoxicar”. “Cogí una intoxicación y me pusieron antibiótico cinco días, pero la bacteria se quedó”. Llàcer relata la tensión por el hecho de que los médicos no daban con la causa del problema, mientras la sintomatología empeoraba: “Me dolía la tripa, hacía caca con sangre, me subía la fiebre... Era un horror”.

Silvia Abril, su sustituta temporal en 'Tu cara'

“Me hacen están aquí una semana”, informa el artista, que también habla de cómo está afectando su estado a sus compromisos profesionales. “Los martes grabo Tu cara me suena y hoy ya no he ido. Estaré dos semanas sin ir, por que si no...”.

En efecto, este martes 16 de abril se grababa la gala 5 de la undécima edición, de la que se ha ausentado el artista. Eso sí, este ha contado con un reemplazo, a la postre una vieja conocida de la marca: Silvia Abril, tal y como han explicado a verTele desde Atresmedia.

ya ha participado como concursante en la cuarta edición y ha visitado en numerosas ocasiones el concurso desde entonces, también como jueza invitada.

En principio, el relevo será para esta semana. Aunque Llàcer daba por hecho que se perderá al menos dos galas, dependiendo de su evolución se determinará si es preciso sustituirle en la semana siguiente durante la grabación de la sexta gala de Tu cara me suena 11.