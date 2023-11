Yolanda Ramos habla del spin-off de 'Paquita Salas' con su personaje de Noemí Argüelles que desean Los Javis

Con motivo de la promoción de La Mesías, Javier Calvo y Javier Ambrossi hablaron de su interés en retomar en un futuro el universo de Paquita Salas. En especial, ponían el énfasis en la idea de un spin-off centrado en Noemí Argüelles. Aunque nada pasaba de la especulación y de un idea a largo plazo pero sin planes concretos, sirvió para espolear a los fans de la ficción.

¿Qué dice Yolanda Ramos, como actriz encarnada de dar vida al personaje, sobre esto? La artista estuvo de paso por Late Xou con Marc Giró, en La 2, donde el tema no tardó en salir a colación. Tras recuperar las imágenes del podcast donde comentaron que tenían la idea “pensada y estructurada” y manifestaron su apetencia por acabar haciéndola, la entrevista dejó claro que no hay nada en el horizonte.

“Mira cómo lo dicen. Yo se lo agradezco”, recalcó, y dijo que ella también estaba encantada con la idea de hacer el spin-off. “Yo no sé nada”, reiteró, antes de confirmar que nadie le había hablado al respecto de manera formal.

“A mí no me han llamado. Me han llamado para fiestas, me han llamado porque me dejé una chaqueta en la oficina. Pero para hacer de Noemí Argüelles, no”, comentó en tono socarrón.

Además, explicó que no se había puesto en contacto con ellos después de saber de estas intenciones: “No, porque soy tímida. Porque si les pregunto si vamos a hacer Noemí Argüelles, me dirán lo mismo: 'Podría ser' o 'Está en camino', 'A lo mejor', 'Quién sabe'”, dijo, aunque añadió: “Pero ojalá”.