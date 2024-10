Jorge Fernández, impresionado por la rapidez de un concursante de 'La Ruleta': “No nos esperábamos esto”

Para los concursantes de La ruleta de la suerte (Antena 3) es imprescindible ser rápidos, más aún cuando les toca resolver la Prueba de Velocidad Musical. Pero lo de Ángel tiene otro nombre: con un solo acorde fue capaz de acertar el nombre de la canción que tenían que adivinar.

La pista era clara: “bandas sonoras de películas del oeste”. Y Ángel, cinéfilo declarado, solo necesitó escuchar unas pocas notas para saber que la banda del programa estaba tocando la mítica pieza de El bueno, el feo y el malo.

“¡Ángel, pero si solo han tocado dos acordes!”, exclamó sorprendido el presentador del concurso, Jorge Fernández. Tal fue su velocidad, que en el panel solo se había escrito una coma.

“Nos habías dicho que eres muy cinéfilo y que te encantan las bandas sonoras, pero no esperábamos que con un solo acorde ya lo tuvieras”, añadió Fernández, que no salía de su asombro. “Lo he visto clarísimo”, reaccionó Ángel ante sus compañeros, que se lo tomaron con humor: “Así no hay quien gane una prueba”, bromearon.

La ruleta de la suerte también se emite ahora en la noche de los sábados con varias entregas especiales grabadas por Antena 3.