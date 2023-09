Rodolfo Sancho explica su actitud “prepotente” con los medios: “Es para sentirme fuerte y ayudar a mi hijo”

Aunque dijo que no lo haría, Rodolfo Sancho ha vuelto a hablar con los periodistas que hacen guardia en la entrada de la prisión tailandesa en la que se encuentra su hijo Daniel, acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta.

La productora de 'MasterChef' "lamenta profundamente" los comentarios de sus jueces por el caso Rubiales

Más

Este jueves, el actor ha querido “matizar” sus primeras declaraciones, las que hizo el miércoles tras reencontrarse con su hijo. Entonces se mostró crítico con una parte de la prensa, se negó a responder ciertas preguntas que consideró “personales” y advirtió de que no volvería a hablar con los medios de comunicación, por lo que pidió a los periodistas que se marcharan.

Esa actitud “prepotente”, dice el actor, tiene una explicación. “Ayer, lógicamente, salí de un momento complicado. Quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente. No lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa”, asegura.

“Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo”, se justifica. “En ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío ni duro. Me conozco bien a mí mismo y ese es un lugar en el que yo me sitúo para sentirme fuerte”, ha dicho en último lugar, no sin antes recordar a los informadores que pueden canalizar sus preguntas a través de los portavoces de la familia.