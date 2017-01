Hernández Bento asegura tener "muchísimas ganas" de presentarse para liderar el PP de Canarias

El exdelegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha asegurado este jueves que tiene "muchísimas ganas" de presentarse para liderar el PP en las Islas. "Yo tengo muchísimas ganas, de hecho a mí el cargo de delegado del Gobierno me costó por haber hecho una afirmación a ese respecto, el no descartar presentarme a la Presidencia del PP", apostilló.

Por ello, afirmó que si antes tenía ganas de presentarse, ahora tiene "muchísimas más ganas, más ilusión y, sobre todo, muchísimos más apoyo", ya que indicó que en los últimos meses ha estado recabando apoyos y ahora, matizó, "hay que medir tiempos".

Así, si Hernández Bento finalmente presenta su candidatura para liderar el PP de Canarias en el próximo Congreso regional del partido, previsto para el fin de semana del 17 de marzo, se enfrentará por el cargo al exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona y previsiblemente al actual presidente del PP de las Islas, Asier Antona, quien ocupa el cargo después de que José Manuel Soria renunciara a liderar el partido tras la aparición de su nombre en los denominados Papeles de Panamá y tras ser secretario de la formación.

Hernández Bento ha defendido que el presidente del PP de Canarias sea de Gran Canaria, por ser el principal nicho de votos del partido y por "pura estrategia política", ya que el "único referente político en Gran Canaria es Antonio Morales y Román Rodríguez -de NC-". Sin embargo, recordó que por defender esta idea, se ganó "la enemistad de Antona y de todo el aparato del partido", según expuso en declaraciones a Cope Canarias.

El yerno de Roldós defiende a Antona

Por otro lado, aprovechó para criticar los tweets lanzados por Sergio Ramos, yerno de la actual delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, y que actualmente forma parte del gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"-Quiero- Denunciar una circunstancia que he leído esta mañana en la prensa, que roza la indecencia. Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldós, haya lanzado ayer [miércoles] dos tweets utilizando su cargo en el gabinete del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que también es mi presidente, y es presidente de mi partido. Yo soy del PP. Que este señor utilice este puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Rajoy, para apoyar a Asier Antona, en un proceso que tiene que ser democrático, roza la indecencia", apuntilló.

A pesar de ello, se mostró "seguro" de que el partido mantendrá la "neutralidad" en este Congreso regional, ya que matizó que en el partido se está insistiendo, a través de la ponencia del estatuto y política, en el fortalecimiento democrático en los procesos de elección de los presidentes. "Por eso estoy seguro de que Génova va a mantener la neutralidad", dijo.

Es, por ello, por lo que se mostró sorprendido de que Sergio Ramos, utilizara ese puesto para lanzar los citados tweets. "Me parece que no son oportuno y es jugar sucio. Denuncio este tipo de actitudes porque a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democracia, de first play y después pone al aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa", subrayó.

Así, aprovechó para criticar que Antona "está acostumbrando a decir una cosa y a hacer otra" y añadió que si hubiera sido "inteligente habría aprovechado para fortalecer el partido y ha hecho todo lo contrario". De todos modos, defendió que el PP ha cerrado una etapa con la salida de José Manuel Soria y ahora se abre una nueva etapa.

Finalmente, y ante el Congreso nacional del PP, consideró que el liderazgo de Rajoy "nadie lo discute".