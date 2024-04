El polémico vídeo del dueño de Loro Parque contra los animalistas: “Quieren que vivamos como veganos, que no tengamos mascotas”

“Quieren que vivamos como veganos, que no tengamos mascotas, que no usemos bolsos ni zapatos de cuero y también quieren influir en nuestros días de vacaciones para que no visitemos zoológicos”. De esta manera ha arremetido contra ecologistas y animalistas Wolfgang Kiessling, presidente del grupo Loro Parque, un conglomerado turístico de parques acuáticos, zoológicos y acuarios con presencia en Tenerife y Gran Canaria. Lo ha hecho en un vídeo de once minutos difundido en las redes sociales de su empresa.

“Ha surgido una nueva industria que se enriquece atacando a las empresas industriales mediante difamaciones, mentiras, escenarios inexistentes y daños a la reputación”, señala Kiessling en este vídeo. Loro Parque también ha difundido en sus redes un vídeo corto, de un minuto, con el mismo mensaje: “Ha nacido una nueva industria. Se llaman ecologistas, pero no lo son. Son sólo gente en busca de riqueza. Quieren cambiar nuestro mundo, vivir veganos, no usar lana, no beber leche, no montar a caballo, no tener mascotas, no visitar zoológicos”.

Kiessling es la cara visible de un proyecto que ha recibido cuantiosas subvenciones de las administraciones públicas canarias y que se ha beneficiado de incentivos fiscales como la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), una herramienta que le permite tributar sólo el 10% de los beneficios obtenidos bajo la condición de reinvertir esos beneficios en un plazo de cinco años.

En estos últimos años también ha habido algún caso de puerta giratoria, como el de Ricardo Melchior (Coalición Canaria), que fue sancionado e inhabilitado por vulnerar la ley de incompatibilidades al fichar por Loro Parque. Melchior se incorporó a esta empresa, a la que había otorgado varias concesiones durante su etapa al frente del Cabildo de Tenerife, apenas nueve meses después de abandonar la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cometiendo con ello una infracción catalogada como muy grave.

El grupo de Kiessling es propietario del zoológico Loro Parque y del parque acuático Siam Park, en Tenerife. También del acuario Poema del Mar, en Gran Canaria, isla donde lleva años intentando levantar otro Siam Park.

Kiessling ha difundido este vídeo apenas unos días después de que se celebraran multitudinarias concentraciones en todas las islas en contra del actual modelo turístico en Canarias y en defensa de un futuro más sostenible para el Archipiélago.

Colectivos ecologistas y animalistas llevan años denunciando el estado de las orcas y delfines de Loro Parque. Kiessling afirma en el vídeo que cuatro de las seis orcas que hay en Europa se encuentran en sus instalaciones y defiende que se encuentran “en las mejores condiciones, recibiendo el amor de sus cuidadores, con una dieta equilibrada, atención médica las 24 horas y control diario de agua”. Además, ha señalado que se han cerrado varios delfinarios en todo el mundo y “ningún animal está alojado en santuarios”.

En estos vídeos también carga contra los máximos responsables de los grupos ecologistas, a los que acusa de cobrar grandes sumas de dinero y de invertir un porcentaje mínimo de sus beneficios en actividades de protección animal.