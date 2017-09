Eulis Báez: "Tenemos muchas ganas de empezar y dar espectáculo"

El capitán del Herbalife Gran Canaria, Eulis Báez, ha señalado que el equipo tiene "muchas ganas de empezar la Liga y dar espectáculo", a 48 horas del encuentro que medirá a su equipo este domingo en el Gran Canaria Arena ante el recién ascendido Gipuzkoa Basket.



El ala-pívot dominicano ha señalado en rueda de prensa que el Granca afronta bien este primer partido liguero.



"Hemos trabajando bastante bien en pretemporada y además no sufrimos lesiones, lo cual es importante. Tenemos la ilusión de competir ante Gipuzcoa, hacer nuestro juego y salir a dar lo máximo, que es lo que nos pide el entrenador", ha manifestado.



"Lo más importante que deberemos hacer ante un recién ascendido como Gipuzkoa es respetarlo, al igual que a los restantes rivales. No podemos tener en la cabeza que ellos son un equipo inferior porque acaba de ascender", ha añadido.



Eulis Báez considera que la plantilla de este año está preparada para disputar con garantías hasta tres partidos semanales, entre Liga y la Eurocopa.



"Tenemos una plantilla joven y los chicos aguantan bastante bien. En ese sentido, no creo que tengamos problemas, y espero que también nos respeten las lesiones. Estamos con ganas de que empiece la temporada y ofrecer un buen espectáculo, como ya se vio en la Supercopa", ha reiterado.



Báez ha destacado el gran apoyo de la afición amarilla en la citada competición y ha confiado en que sea una constante durante la inminente campaña, al tiempo que ha reconocido que, personalmente, se halla en un gran estado de forma.



"Estoy intentando durar y mantener mi físico. He estado trabajando en alcanzar mi mejor forma y espero mantenerme así durante todo el año", ha afirmado el jugador, de 35 años.



Por su parte, su compañero de equipo y posición, el internacional español Pablo Aguilar, ha advertido de que esta temporada todos los encuentros "vendrán con 'trampa'".



"Habrá que estar atentos, porque todos los equipos se han reforzado bien y tienen buenas plantillas, y este domingo tendremos la primera prueba. Habrá que respetar a todos al máximo, y más al Gipuzkoa aquí en casa, para luego disputar en Zaragoza un encuentro que nos costará ganar", ha dicho..



Aguilar ha asegurado que, en el plano individual, se encuentra "casi perfecto", tras un verano de descanso para recuperarse y despejarse de la temporada anterior, por lo que llega a este curso "con las pilas cargadas".