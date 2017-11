El base Ferrán Basas sufre esguince de rodilla y será baja ante Real Madrid

El base del Iberostar Tenerife Ferrán Bassas, sufre un esguince de rodilla de grado uno y una contusión externa con un edema óseo sin fractura de base, por lo que será baja para el encuentro de este sábado en el Santiago Martín ante el Real Madrid.



Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el jugador a raíz de la lesión sufrida en la rodilla derecha el pasado miércoles en el encuentro de Liga Campeones FIBA ante el Capo d'Orlando siciliano, han descartado la ruptura del ligamento interno.



El club ha anunciado que el base aurinegro está ya en manos de los servicios médicos y de recuperación del club, y que estará de baja un tiempo estimado de tres semanas, siempre en función de evolución.

Tim Abromaitis: "No tenemos nada que perder ante el Real Madrid

El ala pívot del Iberostar Tenerife Tim Abromaitis, ha dicho que no tienen nada que perder en el choque ante el líde. El jugador receta "ser intensos en defensa y jugar de manera inteligente" para buscar la sorpresa con el "respaldo de la afición, tal y como ha ocurrido en las dos últimas temporadas"



El ala pívot aurinegro analizó también que el resultado de este miércoles ante el Capo d'Orlando en la Liga de Campeones FIBA fue un triunfo que "creo que necesitábamos para coger un poco de ritmo y confianza. Jugamos casi perfecto: bien en ataque y en defensa".



"Todo el equipo jugó bien y podemos trasladar esto al partido del sábado, jugamos con energía, inteligentes, hicimos todas las cosas que teníamos previsto e hicimos un buen balance", ha reiterado.



En cuanto al encuentro ante el líder, señala que "sabemos que son uno de los mejores de Europa pero también que nosotros somos un equipo luchador que va a salir con energía. Hay que jugar de manera inteligente y hacer las cosas como las hicimos en la Champions".



"El Madrid es un equipo con tanto talento que, parar ganar, no podemos permitir más de 70 u 80 puntos. Eso es parte de nuestro estilo este año, ganar desde la defensa. No podemos defender perfectos, pero si queremos ganar, la defensa será clave", aseguró Abromaitis.