Marrero: "El Gran Canaria espera ponérselo difícil al Madrid y jugar la final"

El exjugador del Herbalife Gran Canaria y del Real Madrid Juan Ramón Marrero Juanra, actual director de operaciones de la entidad insular, ha confiado en que su conjunto le ponga las cosas difíciles al Real Madrid en la semifinales de la Supercopa y pueda llegar a la final.



"Nos debía tocar el campeón o el subcampeón de Liga e intentaremos llegar de la mejor manera posible a finales de septiembre para jugar este evento de primerísimo nivel e intentar competir", ha señalado Marrero tras la celebración del sorteo de la Supercopa en Las Palmas de Gran Canaria.



Según el director de operaciones del Herbalife Gran Canaria, habrá "un margen de ilusión y para prepararnos bien, y a partir de ahí ya veremos lo que pasa".



Marrero ha apuntado que la condición de local en la Supercopa o en la Copa del Rey no se le suele dar "muy bien al anfitrión", pero su equipo intentará afrontar el torneo con "seriedad y profesionalidad, sabiendo que no será nada fácil ganar", ya que jugarán ante un club que ha disputado la pasada Final Four de Euroliga y que está acostumbrado a jugar estos eventos.



Juanra Marrero ha recordado que el Herbalife Gran Canaria está reconstruyendo la plantilla de cara al curso venidero, y en tal sentido recalca que el objetivo será llegar en el mejor momento de forma físico y juego posible a la Supercopa.



"Esta competición se jugará una semana antes de que comience la fase regular de la Liga Endesa, y tenemos ilusión de ponérselo difícil a cualquier rival, teniendo además la gran suerte que representa jugar en casa, con el apoyo de nuestro público", ha indicado.



"El Madrid es un equipo configurado para ganar títulos y no le vale otra cosa que eso, mientras que el Gran Canaria, afortunadamente, también está en esta Supercopa midiéndose a este tipo de rivales hechos para ganar todo, lo cual es importante para nosotros", ha comentado Marrero.

Rodríguez: "El Gran Canaria estará arropado y será difícil ganarle"

El ex jugador del Real Madrid CF y de la selección española, Emiliano Rodríguez, representante de su entidad en el sorteo de la Supercopa, ha dicho que su conjunto está diseñado para ser campeón y aspira a conquistar esta competición, aunque ha resaltado que el Herbalife estará bien arropado y será difícil ganarle.



"Cualquiera de los tres rivales de esta Supercopa son difíciles y no hay un favorito claro. El encuentro de semifinales ante el Herbalife Gran Canaria será complicado, al igual que lo habría sido un partido contra cualquiera de los otros dos conjuntos" (Valencia Basket y Unicaja Málaga), ha señalado.



"La competición se disputará a principios de temporada y los jugadores no estarán en plena forma. Nosotros tendremos algunos jugadores que se incorporarán de la selección española, pero el conjunto está compuesto por 14 integrantes y es muy completo, y creo que entre todos sabrán defender el prestigio que siempre ha tenido el Madrid", ha comentado.



El representante de la entidad de la capital de España es consciente de la dificultad que entraña para cualquiera de los cuatro equipos en liza adjudicarse este evento.



"El Madrid siempre se ha diseñado para ser campeón, y respetando a los conjuntos que nos han ganado en diferentes competiciones, y además de manera justa, afrontaremos esta Supercopa con la esperanza de ganarla, pero asumiendo que tenemos enfrente equipos de gran categoría", ha comentado.