Vidorreta: "No entiendo de favoritismos a un partido en el torneo del KO"

El entrenador de Valencia Basket, Txus Vidorreta, ha comentado que no conoce el favoritismo a un solo encuentro en el torneo del KO, aunque espera que su conjunto permanezca invicto ante un Iberostar Tenerife con el que se medirá en cuartos de la Copa del Rey y que nunca les ha ganado.



"Estamos enfocados en hacer bien nuestro trabajo y en acortar las posibilidades que tiene el Iberostar Tenerife de mostrar sus virtudes, e intentando alargar las probabilidades que tenemos nosotros de hacer nuestro mejor juego", ha afirmado en rueda de prensa.



El técnico del Valencia Basket, a su vez exentrenador del conjunto tinerfeño, ha reconocido que vivirá esta tarde un encuentro especial.



"Enfrentarme al Iberostar es siempre especial para mí, porque es un club muy importante, aunque a un partido no creo que tenga ventaja por conocer a sus jugadores, porque también es cierto que a los jugadores de Valencia Basket los conoce todo el mundo", ha reconocido.



Vidorreta no considera que su conjunto parta como favorito en este choque para clasificarse para semifinales.



"No entiendo de favoritismos a un partido en el torneo del KO, y sobre todo con el año que estamos viviendo nosotros (por las lesiones), y habiendo visto que Iberostar Tenerife ha ganado en el Palau, a Unicaja y a Baskonia. Empezaremos el partido 0-0 y sabiendo que deberemos meter un punto más que el rival en los 40 minutos", ha comentado.



El entrenador del equipo valencianista ha desvelado igualmente cuál puede ser la clave para ganar esta eliminatoria.



"Será importante el rebote, porque ellos son muy buenos en esa faceta en el aspecto ofensivo, y será importante de que a partir del rebote podamos jugar con ritmo, aunque los dos equipos tenemos muy buenos jugadores y en estos partidos el rendimiento individual suele ser más importante que cualquier aspecto táctico", ha manifestado.



Vidorreta ha considerado normal que la afición del Herbalife Gran Canaria apoye en este encuentro al Iberostar Tenerife.



"Lo lógico sería que el público local se decantase por Iberostar Tenerife, porque además yo he vivido el hecho de que son aficiones muy hermanadas, aunque intentaremos que ellos no nos ganen por primera vez", ha concluido.