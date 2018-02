El campeón mide el hambre de triunfo del Unicaja

El Real Madrid, vigente campeón de la Copa del Rey en sus últimas cuatro ediciones, mide el hambre de triunfo de un Unicaja que atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada, en el segundo choque de cuartos de final del torneo del KO.



Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, viaja con quince jugadores a Las Palmas de Gran Canaria, aunque anunció que el pívot mexicano Gustavo Ayón "no jugará contra el Unicaja", dejando en el aire su concurso si el equipo progresa en la competición, una especie de bala en la recámara.



"Está entrenando bien con el equipo en la última semana, pero de momento no juega contra Unicaja", informó.



El resto del equipo está "bien" según el técnico, incluidos Rudy Fernández y Trey Thompkins que descansaron el pasado domingo para acabar de recuperar de un esguince de tobillo el alero y de unas molestias musculares el ala-pívot.



Laso, el Madrid y la Copa del Rey han formado un matrimonio bien avenido en las últimas ediciones, con cinco títulos en seis años y los últimos cuatro trofeos de forma consecutiva. Eso quiere decir que el equipo ha llegado bien y que el entrenador ha encontrado la fórmula adecuada.



Claro, que todos estos triunfos son pasado y no valen para asegurar nada y menos ante un Unicaja que parece llegar en plena forma.



La idea, como siempre, es asegurar la defensa y los rebotes para que la calidad ofensiva del equipo brote de forma natural. Algo fácil de explicar pero complicado de conseguir.



"Es otra Copa , todas son diferentes, y vamos a ir pensando que para este grupo sería la primera si la conseguimos. De las anteriores no hemos hablado en el equipo", dijo Jaycee Carroll.

El objetivo del equipo malagueño es complicado. En esta temporada el equipo que entrena Joan Plaza se ha medio en tres ocasiones al Real Madrid, con dos victorias para la formación que entrena Pablo Laso, ambas como local, en la Liga Endesa (99-85) y en la Euroliga (89-57).



La única victoria andaluza fue, no obstante, en el último partido entre ambos, el jugado de la competición continental el pasado 19 de enero en el Palacio Martín Carpena, donde se dio el resultado de 80-75.



En la historia del torneo copero, el Unicaja y el Real Madrid se vieron anteriormente en dos ocasiones, en la final de Zaragoza 2005, con triunfo andaluz, y en los cuartos de final de la edición 2001, que se disputó en Málaga y ganó el conjunto madridista.



Plaza alcanzará el jueves en su quinta temporada de entrenador del Unicaja los 301 partidos oficiales al frente del equipo, con lo que igualará al actual seleccionador nacional de España, el italiano Sergio Scariolo.



El Unicaja llega a la Copa del Rey tras perder en la Liga Endesa en Vitoria frente ante el Baskonia (96-78), aunque a ese partido llegó con un balance anterior de seis victorias consecutivas.



Plaza podrá contar ante el Real Madrid con el ala-pívot estadounidense Jeff Brooks, que se ha perdido varios encuentros por lesión, y también con el escolta serbio Nemanja Nedovic, que reapareció en Vitoria después de superar un esguince de tobillo.