Ayestarán: "En el Bernabéu hay que ser compactos y cuidar todos los detalles"

Pako Ayestarán, entrenador de la UD Las Palmas, considera que su equipo debe ser "compacto" y "cuidar todos los detalles" este domingo en el estadio Santiago Bernabéu si quiere tener opciones de lograr un resultado positivo ante el Real Madrid.



El técnico guipuzcoano ha añadido en rueda de prensa que su equipo no solo necesita estar "ordenado", sino que el rival no tenga su "habitual porcentaje de efectividad" cuando juega como local.



Ayestarán ha eludido en todo momento las preguntas referidas a un posible cambio de sistema, con la opción de jugar con cinco defensas, después de haber entrenado toda la semana a puerta cerrada, sesiones en las que ha incidido en "ser más solidos y agresivos para apretar la salida de balón del rival".



Además, ha matizado que al Real Madrid le han ganado con cinco defensas, como Girona y Tottenham, "pero también otros equipos jugando un 4-4-2, como el Atlético de Madrid. Lo que tenemos que hacer es disputarle el balón en la medida de lo posible para no sufrir los 90 minutos", ha explicado.



El técnico de Beasain se encomienda al primer tiempo que hizo Las Palmas en el Camp Nou ante el FC Barcelona, que acabó sin goles -luego perdió por 3-0-, y recuerda que entonces la mejor oportunidad de aquel primer periodo la tuvo el delantero argentino Jonathan Calleri con un disparo al poste.



"Alguna ocasión vamos a tener y tenemos que estar acertados", prevé para el choque de mañana en el coliseo blanco.



Preguntado por la baja por lesión de Jonathan Viera, ha sido contundente: "No afecta, porque no está, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, elegir el mejor once y el mejor posicionamiento, hacer un partido en el que compitamos, y si puede ser hasta el minuto 90, que es lo que nos está costando".



El técnico vasco cree que si mantienen durante muchos minutos el empate a cero, el Madrid tendrá "más ansiedad", pero recuerda que el conjunto de Zinedine Zidane siempre "ha renacido" de un bache de resultados como el actual, y si va "con determinación", será "más difícil" que puedan sorprenderle.



En cualquier caso, y pese a las seis derrotas consecutivas que arrastra el equipo amarillo, Ayestarán tiene "más convicción que nunca" de que van a salir de esta situación.



"Hablo con los jugadores y me dicen que les ha costado mucho llegar hasta aquí -Primera División-, y que no lo van a dejar escapar así como así, y eso es algo que tenemos que recordar en el día a día, en todo lo que hagamos", ha confesado.