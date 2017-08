Juan Padrón transfería dinero a la Federación Tinerfeña para después desviarlo a una empresa propia

El auto del juez Santiago Pedraz indica que el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Padrón, "excediéndose en sus facultades de administración del patrimonio" de ésta, transfiere importantes cantidades de dinero a la territorial tinerfeña (FTF) que él preside, y que luego se derivan a una sociedad que administra con el secretario general.



Esas cantidades "acaban siendo desviadas a cuentas particulares de los investigados Padrón y Baussou a través de la sociedad instrumental que ambos administran (Tenerife Sport SL)". "Hay que señalar que dicho patrimonio no sólo se alimenta de los fondos de la RFEF, sino de fuentes de financiación públicas", añade.



Pedraz sostiene que "ni la FTF ni Tenerife Sport SL han declarado pagos o ingresos mutuos a la AEAT", lo que "constituye una lógica presunción de que no habrían existido operaciones comerciales entre ambas entidades".



"Parece poco razonable que la federación que preside el Sr. Padrón, y cuyo secretario general es el Sr. Baussou efectúe pagos a la sociedad mercantil que ambos dirigen. Sin embargo, constan en las cuentas bancarias de Tenerife Sport SL multitud de ingresos procedentes de la FTF", indica.



El auto detalla que del estudio de las cuentas bancarias de Tenerife Sport SL "se observó el ingreso, desde 2011 a mediados de 2016, de una gran cantidad de cheques procedentes de la FTF, por valor aproximado de 440.944 euros, muchos de ellos librados por el investigado Hernández Baussou en representación de la citada federación".



Los beneficiarios de los mismos son diversas empresas u organismos, "pero con el denominador común de que el importe de los cheques acaba siempre ingresado en las cuentas de Tenerife Sport SL, mediante lo que parece ser la transmisión por endoso de la titularidad del cheque a esta última mercantil".



"El dato de interés o esencia de la operativa no es sólo el mecanismo usado: transmisión del cheque mediante endoso o presunta falsificación de éste, sino el constante flujo de dinero desde la FTF a la sociedad mercantil dirigida por el presidente y secretario de dicha federación", afirma.



Para el juez, estas operaciones, "sin aparente causa, resultan sospechosas y tras ellas pudiera subyacer la apropiación indebida de fondos de la Federación Tinerfeña de Fútbol, máxime si se toma en consideración que en todos los casos la representación de la federación en la emisión de cheques y la del último beneficiario de los fondos recae en la misma persona, Ramón Hernández Baussou, y la existencia de indicios de falsedad en varios de estos documentos".



"Muchos de estos cheques han sido ingresados cuando el saldo en la cuenta de Tenerife Sport SL era negativo", afirma el auto, que habla también de que Padrón "ha podido favorecer a la entidad Estudio 2000 SL, como proveedora de determinado material o servicios a la RFEF, obteniendo beneficios al conseguir que parte de los fondos federativos pasen a su patrimonio particular a través de operativas societarias complejas".