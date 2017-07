Márquez aplicará en Las Palmas un estilo "combinativo, atractivo y vistoso"

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Márquez, ha manifestado en su presentación oficial que aplicará un estilo "combinativo, atractivo y vistoso", y que se adaptará a la plantilla que el club ponga en sus manos en la tercera temporada consecutiva en LaLiga Santander.



El técnico catalán, procedente del filial Las Palmas Atlético, al que ascendió a Segunda B el pasado curso, ha explicado que cada equipo tiene "su idiosincrasia" y que "no tendría sentido" que el conjunto grancanario jugase "a balón largo o segundas jugadas", porque "restaría cualidades" a los futbolista que tiene.



A diferencia de Quique Setién, al que sustituye en el cargo, Márquez cree que los entrenadores deben adaptarse "a los jugadores que tengan" y el dibujo táctico a emplear "siempre es muy relativo", por lo que tendrá que esperar a ver "cómo queda configurada la plantilla" de forma definitiva.



"Lo más importante es ganar el mayor número de partidos posibles, porque los equipos buenos son los que se saben adaptar a cada situación, pero lo intentaremos hacer siempre dentro de un estilo", ha aclarado.



Manolo Márquez no considera que sea un gran inconveniente para él dar el salto de Tercera a Primera división, situación que afrontará con "normalidad", pero sí considera "básico" que haya "buena gestión y buen ambiente" en el vestuario, porque si éste se le escapa de la manos, será "difícil que las cosas funcionen".



Para ello, aboga por "no dejar pasar los conflictos e irlos solucionando" sobre la marcha, en un grupo que la pasada temporada causó varios problemas extradeportivos, algunos de los cuales hizo públicos el propio Setién, lo que derivó en una mala convivencia interna.



Con su nombramiento, Márquez -barcelonés de nacimiento pero con raíces grancanarias- ve cumplida "la mayor ilusión" de su vida, y recalca que está "en un sitio inmejorable" para que la Unión Deportiva "siga creciendo" en la máxima categoría del fútbol español, donde pretende que se "solidifique" y vuelva a ser "un referente", y no un equipo ascensor.



"A partir de lograr la permanencia, ya veremos", ha indicado acerca de los objetivos que se han trazado para la nueva aventura en la elite.



El nuevo técnico del equipo amarillo, de 48 años y con experiencia máxima en equipos de Segunda división B, firma por una temporada con opción a otra, y es el entrenador número 60 en la historia de la UD Las Palmas.



En el banquillo, tendrá con ayudantes a dos históricos del club, los excapitanes Juan Carlos Valerón y Paquito Ortiz.