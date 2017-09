Martí: "Me preocupa que los jugadores no den el nivel que tienen"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha asegurado que su preocupación de cara a los partidos es que sus futbolistas no den el nivel que realmente tienen, por lo que su trabajo es "exigirle" que demuestren su verdadero nivel cada fin de semana.



El técnico blanquiazul ha recordado que el CD Lugo, rival el próximo domingo, ha logrado ganar cuatro puntos en los últimos minutos y que, además, ha sido capaz de remontar varios partidos.



"Nos pondrá las cosas difíciles porque es un equipo que juega bien al fútbol, mira a la portería rival y hace goles. Ha conseguido remontar sus últimos compromisos porque lo busca", ha resaltado.



José Luis Martí ha comentado que el conjunto gallego mantiene la idea de juego de años anteriores, "pero con una intensidad defensiva mayor, más asfixiante", ya que no "deja salir con el balón jugado".



"Si somos capaces de aprovechar esos espacios y superamos la primera línea de presión, será algo más sencillo, aunque es un conjunto que busca continuamente el balón, con posesiones largas y que intenta finalizar con mucha gente por dentro. Debemos disputarle la posesión para que no se sienta a gusto", ha resaltado.



José Luis Martí ha resaltado que la capacidad de su equipo "es enorme" y que cada día quieren superarse, mientras que ha dicho que deben pasar página porque "los puntos ante el Alcorcón ya están ganados y no vamos a repetirlos".



El técnico ha resaltado que tienen "muy buenos jugadores que están esperando su oportunidad" y que todos tendrán su momento para jugar, sobre lo que ha recalcado que deben "aprovechar todas las facetas, sobre todo porque a veces los partidos los ganan quienes salen del banquillo".



"Vamos a ver el proceso evolutivo de Juan Villar, pero todo indica que la semana que viene podrá incorporarse con el grupo. Siempre esperaremos a las sensaciones, que en este momento son muy buenas", ha dicho.