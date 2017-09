Ortuño volverá a entrenar con la UD Las Palmas, aunque sin ficha

El delantero murciano Alfredo Ortuño sigue perteneciendo a la Unión Deportiva Las Palmas, y esta semana volverá a los entrenamientos, aunque sin ficha ni posibilidad de jugar en LaLiga Santander, según ha explicado este martes el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez.



Solo cinco días después de que el director deportivo, Toni Cruz, asegurara en rueda de prensa que el delantero ya no era trabajador del club porque habían rescindido su contrato con él, Ramírez ha indicado este martes en la emisora autonómica Canarias Radio que esa desvinculación no se pudo realizar, por lo que deberá acoger de nuevo al jugador.



El máximo mandatario del club isleño ha dicho que en un principio la idea fue ceder al jugador al Real Valladolid -con el que llegó a ser presentado-, y después rescindir el contrato para que quedara libre, pero la tramitación de toda la documentación "no salió" como deseaban.



"Habíamos rescindido con él, y esa operación estaba sujeta a que jugara en el Valladolid o en el Alavés, pero al no poderse hacer, dejamos sin efecto esa rescisión y ahora no lo podemos dejar tirado", ha explicado Ramírez al citado medio.



El futbolista murciano, que manejaba hasta una decena de ofertas de equipos de Segunda, pero que insistía en jugar en la máxima categoría, tendrá que volver a los entrenamientos de la Unión Deportiva y "estar tranquilo para ponerse bien, porque en enero decidirá su destino y le apoyaremos", ha argumentado Ramírez.