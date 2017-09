El partido entre Las Palmas y el Barcelona se disputará con la seguridad habitual

El partido entre el Barcelona y Las Palmas, programado para las 16.15 horas de este domingo (hora peninsular), se disputará sin ningún problema en el horario previsto y sin incremento de la seguridad, justo en una jornada en la que en Cataluña el Parlament ha programado un referendo considerado ilegal por el Gobierno y las instancias judiciales.



Después de consultas realizadas por EFE al FC Barcelona y a los Mossos d'Esquadra, las fuentes han convenido en que la actividad deportiva en el Camp Nou no va a motivar ninguna modificación especial, más allá de las realizadas hace tiempo por la alarma terrorista.



El FC Barcelona no tiene ninguna competencia en seguridad en el Camp Nou en día de partido, ya que recae en el coordinador de seguridad asignado por los Mossos, bajo cuyo criterio se asigna el grado de riesgo del partido, el incremento de efectivos de la policía, así como el aumento de miembros de seguridad que debe contratar el club.



Además, cualquier mensaje que se pueda emitir a través de la megafonía en el Camp Nou en materia de seguridad tiene que estar autorizado por la Policía, por lo que el FC Barcelona es un actor pasivo en esta materia.



La atmósfera social que se puede generar el domingo, en que la instancia judicial ya ha dado órdenes de que se precinten los colegios que han sido designador para albergar la votación impulsada por el Parlament, no ha suscitado en el cuerpo policial ninguna preocupación de que en el Camp Nou se puedan vivir tensiones.



De esta forma, el horario y el día de partido se mantiene, y no se ha considerado la idea de tratar con la Liga de Fútbol Profesional la posibilidad de buscar otro día.



De hecho, el Barcelona no ha escondido que deportivamente le va como anillo al dedo que el partido se dispute el domingo, debido a que el equipo de Ernesto Valverde contará con un día más de descanso, después de haber jugado este miércoles en Lisboa contra el Sporting de Portugal, en la segunda jornada de la Liga de Campeones.



Este jueves se ha reunido en el Palacio de Padralbes la Junta de Seguridad de Cataluña, convocada por el presidente de la Generalitat, y el partido del Barça de este domingo no ha estado en la agenda.