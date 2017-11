Vitolo: "Si fui a Las Palmas no fue solo por el rodaje sino para ayudar al equipo que amo"

Vitolo, centrocampista de la UD Las Palmas, reconoció que su situación esta temporada en la que jugará en dos equipos "es difícil", antes de pasar en el mercado invernal al Atlético de Madrid, pero se mostró convencido de que no le va a afectar "para nada" en la selección.



"Es difícil una temporada en dos equipos diferentes pero no me va a afectar para nada. Será un cambio importante pero ahora tengo mucha ilusión en Las Palmas y solo pienso en hacer las cosas bien para cuando me vaya que todo esté mejor que ahora y luego cuando vaya al Atlético hacer lo mismo para ir a la selección", argumentó.



De momento vuelve a la selección tras ausentarse por lesión y por estar falto de ritmo de competición en las dos últimas convocatorias. Y destaca el trato que recibe del seleccionador español.



"Julen siempre me ha mostrado mucho cariño. Antes de que todo pasara sabía la situación y la verdad que estoy contento por la acogida que siempre me muestra. Ojalá siga haciendo bien las cosas en mi club para poder seguir representando a mi país", deseó.



Vitolo ha dejado claro que no se arrepiente de haberse marchado del Sevilla y tener que jugar unos meses en la UD Las Palmas antes de poder recalar en el Atlético de Madrid.



"Arrepentido no, uno cuando toma las decisiones se puede equivocar o no, pero yo pensaba en seguir jugando y cuando se abrió la posibilidad de ir a Las Palmas y de jugar en Primera con el equipo de mi tierra no lo pensé", explicó.



"Si fui a Las Palmas no fue solo por el rodaje sino para ayudar al equipo que amo, en el que me formé. Ahora todo pinta mal porque la situación no es como el año pasado, pero ojalá pueda ayudar y cuando me tenga que ir dejar en mejor posición en la tabla al equipo", añadió.



"No voy a negar que veo los partidos del Atlético y de corazón le deseo lo mejor. Ojalá cambie la dinámica. Está sacando resultados adelante en Liga, bien posicionado. La Champions está más complicada pero confío en Simeone, que ha demostrado mucho, y sobre todo en la afición", dijo.



Respecto a la actualidad de la selección española, Vitolo se mostró a favor de la nueva camiseta que ha provocado polémica. "A mí me ha gustado. Es la camiseta que tenemos y debemos aislarnos del tema político y demás, jugar solo al fútbol".