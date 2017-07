Vitolo no vendrá a Las Palmas al renovar con el Sevilla hasta 2022

El centrocampista Vitolo, por cuyo fichaje el Atlético de Madrid estaba en principio dispuesto a abonar su cláusula de rescisión, seguirá cinco temporadas más en el Sevilla, que ha alcanzado un acuerdo con el internacional para ampliar su contrato por dos años más, hasta junio de 2022.



El presidente sevillista, José Castro, anunció en la tarde de este lunes por sorpresa, en la presentación de los argentinos Éver Banega y Guido Pizarro, esta ampliación y mejora del contrato de Vitolo, que aún tenía tres años más de vinculación con el equipo andaluz y que ahora verá incrementado sus emolumentos, precisó el mandatario.



Castro manifestó, ante los numerosos comentarios de las últimas semanas sobre la salida de Vitolo, que "hay que tener un respeto por una entidad como el Sevilla" y dijo que lleva "muchos días escuchando de qué color va a ser su camiseta, pero la próxima temporada va a vestir la blanca y roja" del club hispalense.



Reconoció que Vitolo, de 27 años, "ha tenido otras ofertas, por lo que tanto sus emolumentos como su cláusula de rescisión se han incrementado", en concreto esta última hasta los 50 millones de euros, según indicaron fuentes de la operación.



"Estamos enormemente contentos de haber llegado a este acuerdo y que no se nos olvide que Vitolo es uno de los nuestros, uno de los artífices de los títulos logrado, un jugador que siempre lo ha dado todo en el campo, ha demostrado su compromiso como jugador y como capitán, y sólo podemos tener palabras de elogios hacia él", afirmó.



El dirigente sevillista recalcó que "la realidad es que Vitolo pertenece al Sevilla; todo lo hablado es papel mojado", y añadió que "durante mucho tiempo mucha gente ha hablado y el Sevilla no ha dicho absolutamente nada; en vez de hablar, ha actuado".



José Castro admitió "charlas continuas en los últimos días" sobre el futuro del jugador internacional, "pero el Sevilla tenía claro que la única manera de que Vitolo saliese era que se depositase el importe de su cláusula", que era de 37,5 millones, en la Liga de Fútbol Profesional.



El mandatario blanquirrojo ha señalado que "cuando se dice que el dinero debe estar en el campo, no es una broma. No son palabras, sino realidades", ya que "el Sevilla vende cuando cree que debe vender, pero no lo hace cuando considera que los artífices de nuestras gestas deben seguir", subrayó.



Castro, que ha insinuado el probable traspaso del defensa francés Adil Rami al Olympique de Marsella, afirmó además que el club hispalense "no tiene necesidad de vender a ningún futbolista", ya que "la situación del Sevilla no es para que nadie le exija nada, sino que se hace lo que sus responsables consideren oportuno".



También aseguró que "Vitolo está enormemente contento de seguir en el Sevilla, el club que le ha dado casi todo", ya que "aunque se formó en Las Palmas, aquí ha triunfado, aquí ha ganado títulos (3 de la Liga Europa desde su llegada en el verano de 2013) y aquí ha llegado a internacional, así que está muy contento por seguir".



Señaló que "la apuesta del Sevilla este año, como todos los años, es hacer un equipo lo más competitivo posible", al que se pueden incorporar nuevos jugadores como Manuel Agudo 'Nolito' (Manchester City) y Jesús Navas (tras acabar contrato con ese mismo club inglés), con quienes dijo que las negociaciones siguen abiertas.