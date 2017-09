Ximo Navarro dice que ahora Las Palmas puede "jugar mejor"

El defensa de la UD Las Palmas, Ximo Navarro, ha destacado que, tras el importante triunfo del pasado lunes en Málaga (1-3), el primero del curso, ahora podrán afrontar "de manera diferente" ese choque ante el equipo vizcaíno, porque una tercera derrota en La Rosaleda hubiera "añadido mucha presión" al equipo amarillo.



"La victoria libera mucho a los jugadores, y aunque podemos jugar mejor, lleva su tiempo", ha apuntado el futbolista andaluz, quien formó pareja con Aythami Artiles en el centro de la zaga, con el que no había jugado mucho hasta ahora.



El exjugador del Almería ha subrayado que aunque no tuvieron mucha posesión de balón en Málaga, supieron adaptarse "a lo que requería el partido", y la presión adelantada les dio la posibilidad de marcar tres goles en jugadas finalizadas de forma rápida.



"Cuando perdemos el balón, tenemos que presionar arriba, somos un equipo que no nos gusta echarnos muy atrás, y esa presión adelantada nos puede dar muchas opciones de gol, como ocurrió en La Rosaleda", ha explicado en rueda de prensa, tras el entrenamiento a puerta cerrada en Telde.



Navarro ha subrayado la aportación de los nuevos fichajes, como el marroquí Tannane, el francés Rémy, autor del tercer gol -"un jugador que se nota que viene de jugar en equipos grandes y en su selección"-, o el italiano Alberto Aquilani en el centro del campo. "Nos van a ayudar muchísimo", vaticina.



"Hubo muchos cambios en la alineación inicial, pero el equipo dio la talla; el entrenador tiene mucho para elegir porque somos una plantilla fuerte", ha destacado el central granadino.

Sobre el encuentro del próximo domingo, el jugador ha manifestado que les puede beneficiar que el Athletic Club juegue este jueves partido de Liga Europa ante el Hertha de Berlín en Alemania, aunque considera al equipo vasco fuerte físicamente.



"Si vienen cansados, mejor, pero son un equipo fuerte", ha resumido el zaguero andaluz, que elogia las virtudes del cuadro bilbaíno, entre ellas su "juego aéreo con Aduriz y Raúl García" o la "velocidad" de Iñaki Williams e Iker Muniain, pero cree que si Las Palmas mantiene la "concentración" y hace un "partido completo", puede llevarse los tres puntos.