La flota ARC ultima su próxima salida desde Las Palmas de Gran Canaria al Caribe

Las tripulaciones de los más de 200 veleros de 35 países inscritos en la 32 regata Atlantic Rally for Cruisers (ARC), que están atracados en el muelle deportivo, zarparán al mediodía del próximo domingo 19 de noviembre desde aguas del litoral sur de Las Palmas de Gran Canaria.



La postal multicolor de las embarcaciones con las velas desplegadas despidiéndose un año más de la ciudad grancanaria volverá a atraer la atención de miles de personas, locales y turistas, que no se perderán un espectáculo único, destaca un comunicado del Consistorio capitalino.



En estas fechas, la ARC es centro de atención de la prensa internacional y, de hecho, el Patronato de Turismo de Gran Canaria ha invitado a la ciudad a periodistas de las principales cabeceras europeas especializadas en náutica y numerosos medios de comunicación interesados en el evento.



Por otro lado, la nota destaca que el parisino Ian Lipinski se proclamó este martes ganador de la Mini Transat La Boulangere.



El navegante del 'Griffon.fr' fue el primero en llegar a la meta de Le Marin (Martinica), completando una travesía de más de 4.000 millas náuticos desde que zarpó el pasado 1 de octubre del muelle francés de La Rochelle.



Lipinski también ganó la primera etapa entre La Rochelle y Las Palmas de Gran Canaria, siendo el primero en llegar a la Marina en la modalidad de prototipos.



En la clasificación final el parisino se impuso a Jorg Riechers (Lilienthal) y Simon Koster (Eight Cube Sersa), mientras que en el ránking de serie Erwan Le Draoulec (Emile Henry) derrotó a Clarisse Crémer (TBS) y Tanguy Bouroullec (Kerhis Cerfrance), entre otros.



La Mini Transat realizó la primera escala de su historia en Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de octubre, cuya segunda etapa arrancó desde el Muelle Deportivo el 1 de noviembre.



Este evento, que se celebra desde finales de los años setenta, es una competición extrema en la que los participantes cruzan el Océano Atlántico en solitario.