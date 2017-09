Antonio Moreno: "Los partidos se ganan desde la defensa y trabajamos en ello"

El entrenador del Rocasa Gran Canaria, Antonio Moreno, cuyo conjunto lidera la Liga Loterías tras las tres primeras jornadas, dijo que "los partidos se ganan desde la defensa y estamos trabajando en ella". El equipo isleño reanudará la competición la próxima semana en Valladolid.



A falta de un mes para que el Rocasa juegue la primera eliminatoria en la Copa EHF Challenge, Moreno aseguró en las redes sociales del club teldense que sus jugadoras se enfrentan ahora a dos encuentros importantes.



"El próximo fin de semana visitaremos al Aula Valladolid, que será un rival difícil y que además juega en una cancha complicada, y luego nos mediremos al Prosetecnisa Zuazo, que es otro adversario muy duro", dijo.



Por ello, el entrenador del conjunto del barrio de Las Remudas no está pensando aún en el debut en competición europea.



"La verdad es que no tengo en mente la primera eliminatoria europea, y ni siquiera me he parado a estudiar las características de nuestro rival, el equipo holandés Maedilon", señaló.



En tal sentido, Moreno está especialmente preocupado por fortalecer la parcela defensiva, pues cree que es básica para ganar los partidos.



"Más de la mitad de los entrenamientos nos dedicamos a trabajar la defensa, porque seguimos pensando que los encuentros hay que ganarlos desde ahí. También estoy haciendo cambios en los encuentros de Liga, para que las chicas estén más descansadas", manifestó.



Moreno también se refirió a las incorporaciones foráneas que ha tenido su conjunto este año, que están acoplándose rápidamente.



"Slavica Schuster, Rafhaela Priolli y Manuela Pizzo, además de las locales Carmen Toscano y Haridian Rodríguez, están cogiendo el ritmo. Son buenas defensoras y de aquí al término de la temporada tendrán un mejor rendimiento aún", comentó.



El técnico también repasó las tres primeras victorias en Liga, haciendo especial hincapié en la conseguida ante el Bera Bera de San Sebastián.



"No sé para quién fue una sorpresa que ganásemos en su casa, porque teníamos bien estudiado el partido y salió como pensábamos, ya que lo pudimos controlar desde el comienzo", aseguró.