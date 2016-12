Carla Suárez aplaza su viaje a Brisbane por lesión en el hombro derecho

Carla Suárez se ha visto obligada a posponer su viaje a Brisbane, ciudad australiana donde tiene previsto disputar su primer torneo de la temporada 2017, debido a las molestias que arrastra durante las últimas semanas en su hombro derecho.



La canaria padece un impigment labral posteriosuperior que dificulta su puesta a punto y que ha condicionado el desarrollo de su pretemporada, informa su equipo de comunicación.



"Inicialmente previsto para el lunes 26 de diciembre, el desplazamiento queda sujeto a la evolución de las molestias hasta el jueves 29, momento en que decidirá si viaja o no, si se dirige más adelante a territorio aussie o si se ve forzada a modificar su planificación de torneos durante las primeras semanas de la temporada", añade la nota.



"A pesar de que la jugadora está trabajando diariamente a alto nivel y con el máximo compromiso en su preparación, no ha podido realizar los movimientos de remate y saque durante toda la pretemporada. Las molestias que viene arrastrando en su hombro derecho limitan la ejecución técnica de estos golpes e impiden un desarrollo completo de su juego".



"Ha sido una pretemporada muy complicada debido a este problema del hombro. Nos ha limitado mucho un aspecto primordial como era la mejora del saque", incide Xavier Budó, técnico de la jugadora.



"Carla no ha podido servir ni un día en todo este período de preparación. Nuestra prioridad es encontrar una solución a este obstáculo, aunque es evidente que sin poder sacar está perjudicada deportivamente. Lo más importante es su salud y esperamos dar con una solución. En función de su evolución, y siempre siguiendo la recomendación médica, decidiremos si juega Brisbane o si se incorpora más adelante a la competición", insiste el catalán, que valora la entrega mostrada por la jugadora pese a las molestias.



"Todo el equipo técnico estamos encantados con la Carla que hemos visto en estos días. Aunque no pudiera sacar, el nivel de trabajo tanto dentro como fuera de pista ha sido altísimo y de un grado de conciencia muy alto por mejorar y ser más tenista. Hemos visto una Carla muy concienciada por querer dar un paso al frente en su carrera. Esto nos hacer sentir muy satisfechos con el compromiso que ella tiene".