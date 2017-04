Carla Suarez no estará con España en la Copa Federación por su lesión en el hombro

La tenista grancanaria Carla Suárez ha remitido unas declaraciones en las que explica su ausencia del equipo de Copa Federación, que se medirá a Francia el 22 y 23 de abril por la permanencia en el Grupo Mundial, debido al "intenso dolor en el hombro".



"Después de haber jugado todas las eliminatorias de 2016 con el equipo nacional y de haber contribuido junto a mis compañeras al ascenso al Grupo Mundial, tanto mi equipo técnico como yo coincidimos que en este 2017 jugar con España sería una prioridad en mi calendario", comienza afirmando Suárez en su nota.



"Una vez planificado el 2017 de esta forma, la lesión de hombro que arrastro desde el pasado mes de diciembre, y que me ha mantenido apartada de la competición durante muchos torneos, me ha obligado a cambiar mi planificación", añade.



"A día de hoy, la lesión de mi hombro ha mejorado y he podido competir. Pero como sabe mi equipo médico, sigo con días de intenso dolor, fundamentalmente después de los partidos", sigue Suárez.



"La evolución es favorable pero sigo las recomendaciones de recuperación y descanso paulatinos que mi hombro necesita para su estabilización. No es agradable competir con dolor como lo estoy haciendo. Éste es el motivo por el cual, muy a mi pesar, no puedo participar en la eliminatoria", dice la jugadora canaria.



"Mi compromiso y mis ganas de formar parte del equipo nacional harán que en el futuro esté disponible siempre que las circunstancias me lo permitan. En este caso, mi temporada y mis objetivos se han visto alterados por esta larga e inoportuna lesión", comenta.



"Deseo toda la suerte y fuerza a todo el equipo y estaré apoyando desde la distancia", finaliza la nota de Carla Suárez.