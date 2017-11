Los canarios Atenery Hernández, Alejandro González y Andrés Mata se despiden en el CSD antes del Mundial de halterofilia en California

La selección española de halterofilia, que cuenta con la tinerfeña Atenery Hernández y el grancanario Alejandro González, se despidió en el Consejo Superior de Deportes (CSD) antes de viajar este domingo a una concentración de cara al Campeonato del Mundo de Anaheim (California, EE.UU.).



José Ramón Lete, presidente del CSD, lideró el acto y deseó suerte a los diez participantes españoles de cara a un torneo que se disputa entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre y en el que tienen opciones de sacar buenos resultados.



"Sabemos que vais a dar todo lo que tenéis, tenéis experiencia y capacidad suficiente para hacer un buen papel", valoró Lete.



Lydia Valentín (-75), la capitana del equipo, se mostró entusiasmada de cara al Mundial: "Me siento muy bien, la preparación está yendo según lo previsto. Tengo especial ilusión porque me veo con muchas opciones".



La expedición española que viaja con nueve deportistas más, siete hombres y tres mujeres: Atenery Hernández (-53), Josué Brachi (-56 kg), Irene Martínez (-63), Víctor Castro (-69), David Sánchez (-69), Alejandro González (-77), Andrés Eduardo Mata (-77), Manuel Sánchez (-94) y Marcos Ruíz (-105).



Hasta diez países no participarán en el Mundial: Rusia, Turquía, China, Armenia, Bielorrusia, Azerbayán, Ucrania, Moldavia y Kazajistán causan baja por una sanción de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés) ya que dieron más de tres positivos en Pekin 2008 y Londres 2012.



Además, Corea del Norte decidió no participar en el torneo: "Mis noticias son que los coreanos no aparecen inscritos. Ellos no se inscriben, según una nota de prensa de su país, debido a temas de desencuentros con el presidente de Estados Unidos, y ellos deciden no asistir. Desconozco si están inmersos en algún tipo de sustancias", declaró Constantino Iglesias, presidente de la Federación Española de Halterofilia (FEH).



"Afrontamos el mundial manteniendo viva la ilusión para la cita olímpica de Tokio 2020", concluyó Iglesias.