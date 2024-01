¿Qué podemos esperar de PP y CC en la atención a la Dependencia?

Una podría, por las personas dependientes, sostener la esperanza de que el ritmo de gestión alcanzado por el anterior Gobierno de Canarias, bajo el liderazgo de Ángel Víctor Torres, se mantuviera tras el cambio de Ejecutivo. Pero ni las cifras de los últimos seis meses, ni la memoria, sirven para sostener esperanza alguna. Esta desidia que se percibe en el nuevo equipo, constatada ya en números, nos recuerda que esta película la hemos visto ya, y no nos gusta cómo acaba.

¿Se puede esperar una mejor gestión de la Dependencia por parte de dos actores políticos que han demostrado una manifiesta incapacidad e incluso un cierto desprecio por este derecho social? Me temo que no. El PP nunca ha creído en una ley que nació con el pecado mortal de venir firmada por José Luis Rodríguez Zapatero. No les hizo falta ni mirar a quiénes beneficiaba: el PP de 2007, como el de hoy, boicotea todo lo que puede si lleva sello socialista.

Y lo hace hasta con entusiasmo. Recordemos que al PP cabe atribuir los mayores recortes en esta ley. Los populares redujeron todas las cantidades un 30%, tanto de las Prestaciones Económicas para los Cuidados en el Entorno Familiar, como de las Prestaciones Vinculadas al Servicio. Eliminó las cotizaciones para las cuidadoras (en femenino, pues ellas son el abrumador grueso de quienes asumen la carga de cuidados), no fuera a ser que pudieran tener alguna recompensa en su jubilación. Y suprimió el llamado nivel acordado de financiación para que las Comunidades Autónomas afrontaran la atención a las personas dependientes. No le tembló el pulso a M Punto Rajoy para publicar todo esto en el BOE.

Por su parte, Coalición Canaria tampoco tiene medallas que colgarse en la gestión de la Dependencia. Desde su misma aprobación, no se mostró ningún interés por implantarla correctamente, aprovechando a fondo los recursos procedentes del Estado. Esto nos puso enseguida en el vagón de cola del país y ahí nos mantuvimos mientras CC tuvo la gestión en su mano; no es casualidad que sólo cuando el PSOE ha tenido la competencia en esta área, la atención a las personas dependientes ha remontado, con el reconocimiento incluso de entidades tan críticas como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Tuve el privilegio de ser Directora General de Dependencia y Discapacidad entre 2022 y mediados de 2023, y conozco, por tanto, de primera mano, la capacidad, ganas y talento del personal adscrito; su trabajo infatigable condujo a un aumento sin precedentes de los Programas de Atención Individual reconocidos, y de las prestaciones concedidas: 7.910 y 9.919, respectivamente. En los últimos seis meses de 2023 ya hemos comprobado la nula voluntad de CC y PP por mantener, ni hablemos de mejorar, estas cifras, pues la caída de PIAs y prestaciones supone 2.500 personas atendidas menos y más de 3.000 prestaciones que no han llegado a quienes las necesitan.

Hay recursos, hay experiencia, hay personal capacitado: hay todo para mantener la atención a la Dependencia en el nivel que llegó a alcanzar en el tramo final de la anterior legislatura. Lo que no hay es voluntad política. Así de claro y así de triste.

Hemos vuelto a esa gestión que olvida que detrás de cada expediente se encuentra una persona y una familia, a la espera del derecho que la ley les garantiza y que, como sociedad que protege a los vulnerables, les debemos desde las Administraciones públicas.

Poco podemos esperar de CC y PP en la atención a la Dependencia. Pero ellos sí pueden esperar algo del PSOE: una oposición constructiva pero firme, peleona para defender los derechos de los más débiles pero con la mano tendida para explicarles cómo gestionamos con eficiencia y conseguimos cifras históricas en Canarias. Desde el Estado se recuperaron las cotizaciones de las cuidadoras, se incrementaron las cuantías de las prestaciones económicas y se aumentó la financiación destinada a las Comunidades Autónomas. Las personas en situación de Dependencia tienen en el PSOE y en el Gobierno de Pedro Sánchez a sus aliados.