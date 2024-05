Claves sobre el concurso de méritos: más de la mitad de las plazas las obtienen docentes que no estaban en listas canarias

El proceso para estabilizar docentes ha estado impregnado de incertidumbre en Canarias. Esta semana, la Consejería de Educación ha publicado el baremo provisional del concurso de méritos por puntuación y se concluye que un 52,9% de los aspirantes a una plaza no pertenecen a las listas de esta comunidad autónoma (2.048 personas) frente a las 1.826 (47,1%) que sí que pertenece a esas listas. La directora general de Personal de la Consejería, Mónica Ramírez, señala a este periódico que le preocupan esos datos, pero añade que hay un colchón de vacantes que permitirá seguir el próximo curso a aquellas personas que tienen mayor antigüedad, excepto en las especialidades de Italiano y Fotografía.

Los datos, adelantados por el periódico Canarias7 y a los que ha tenido acceso este periódico, muestran que se han admitido un total de 28.532 solicitudes, de las que se han excluido 5.760. Además, en el cuerpo de maestros solo el 38,4% de las plazas asignadas las obtienen integrantes de listas, es decir, 685.

Ramírez recuerda que la Consejería ha culminado un proceso que se inició en la anterior legislatura y que se aplicó un baremo que ya le venía dado por un real decreto. “Ojalá hubiéramos podido computar la experiencia en Canarias, pero no se puede porque sería inconstitucional”, explica. Así mismo, remarca que la avalancha de solicitudes que recibió esta comunidad autónoma se debe a que se salió de la coordinación estatal. “Las personas de la Península tuvieron dos oportunidades; su comunidad autónoma y esta otra”, remarca.

Cabe recordar que Educación excluyó de oficio del concurso excepcional de méritos a más de 2.600 docentes que obtuvieron plaza en otras Comunidades. Mediante este sistema se han convocado en el cuerpo del profesorado de Secundaria 1.850 plazas, de Escuelas Oficiales de Idiomas, 32; de Música y Artes Escénicas, 26; de Artes Plásticas y Diseño, 87; de especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, 114; de maestros y maestras de Taller de Artes Plásticas y Diseño (una), catedráticos y catedráticas de Música y Artes Escénicas, 26 y de maestros y maestras, 1.790.

La directora general de Personal explica que en Canarias hay un nivel de jubilación anual de entre 800 y 900 docentes y con a tasa de reposición al 120% se ponen en unos mil que pueden entrar cada año. Así mismo, recuerda que también está la convocatoria de julio de 1.045 plazas en las que hay 53 especialidades que estaban también en el concurso de méritos, por lo que también hay una oportunidad de obtener plaza por esta vía.

Ahora se abre además un período de subsanación hasta el 15 de mayo, por lo que los datos podrían variar ya que hay más de 100.000 documentos rechazados.

Otro de los datos a destacar es que hay un total de 3.543 personas que obtienen plaza con una especialidad, 152 con dos especialidades (plazas que se van a reasignar ya que los aspirantes se quedarán con una) y 9 personas con tres especialidades.

Por otro lado, según los datos que maneja la Consejería, solo en 14 especialidades se obtienen los nueve puntos para lograr plaza y en 27 más de nueve puntos. En un total de 48 especialidades los aspirantes logran menos de nueve puntos. Dicha puntuación se consigue con el máximo en experiencia docente y el máximo en formación.

Un total de 232 integrantes de lista no han alcanzado la puntuación de corte al no disponer del máximo en el apartado de formación. En cuanto a los integrantes de listas docentes que llevan trabajando desde el año 2015 hasta 2021, de los 1.335 admitidos han obtenido plaza 815 (61,05%).

Profesorado de conservatorios, en lucha

Este concurso de méritos no incluye al profesorado de Conservatorios, que se encuentran en lucha al sostener que el concurso de méritos les perjudica por no poder puntuar en la parte de oposiciones presentadas, ya que en Canarias no se han convocado oposiciones para esta especialidad en décadas.

La Consejería recuerda que este proceso concluyó el plazo para presentar méritos este 30 de abril y remarca que el en el concurso de méritos del resto de plazas se ha comprobado que haber aprobado una oposición no es determinante ya que la gran mayoría de los que obtienen plaza no han aprobado fase de oposición con anterioridad.

“El proceso se planificó mal desde el inicio”

El sindicato STEC-IC ha señalado que tal y como preveía “el resultado del Concurso de Estabilización por Méritos ha sido pésimo para los docentes canarios, ya que el 53% de las plazas las han obtenidos docentes que no forman parte de las lista de interinos de Canarias, y especialmente para el Cuerpo de Maestros el resultado es alarmante, sólo el 38% son para docentes de nuestra Comunidad”.

“Este proceso se planificó muy mal desde el inicio. No han protegido a los docentes que durante años han obtenidos contratos y nombramientos temporales, no han estabilizado a las personas más vulnerables sino que han estabilizados las plazas y el profesorado interino ha tenido que acceder a ellas por concurso de méritos. Han desoído y mal interpretado a propósito las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuyas sentencias, vinculantes y de obligatorio cumplimiento, han venido a decir que había que estabilizar personas en abuso de temporalidad”, destaca el sindicato.