Koldo Serra retrata la 'Reina Roja' de Juan Gómez-Jurado: “Me dijo de hacer una serie que molase y no tener vergüenza”

El pasado 29 de febrero vio la luz Reina Roja, la serie basada en la popular novela de Juan Gómez-Jurado en Amazon Prime Video. Un estreno de lo más promocionado que supuso la culminación de un largo proceso de adaptación al audiovisual en el que hay una figura clave: Koldo Serra.

El director bilbaíno ha sido el encargado de plasmar en imágenes un universo que millones de personas ya habían imaginado por sí mismos cuando se asomaron al libro. Algo que supuso un reto y a la vez una motivación para el realizador, que ya había sido partícipe de series de éxito como La casa de papel.

Así lo expresaba el propio Koldo Serra en una entrevista a verTele concedida durante la visita al rodaje de una serie que entonces aun estaban cocinando, y que ya es una realidad. “Cuando recibí los guiones, me gustó tanto lo que leí que supe que lo haría”, confesaba entonces a los medios allí presentes, más motivado por el material de Amaya Muruzabal y Salvador Perpiñá que por el posible 'taquillazo' que pudiese ser el proyecto una vez estrenado.

En todo el proceso ha sido imprescindible la supervisión del autor, Juan Gómez-Jurado, tal como el mismo Serra compartía: “Juan me dijo una frase el primer día que se me quedó grabada: 'Koldo, hay que hacer una serie que mole y no tener vergüenza de ello'”. Y según sus propias palabras, los guiones de los que partió para rodar la ficción ya “enriquecían” las tramas originales: “Está muy bien escrita y muy bien dialogada”.

Además, valoramos con el director cuestiones como el tono buscado en Reina Roja, así como la más que probable continuidad con dos temporadas más que adapten las siguientes novelas de la saga literaria, Loba Negra y Rey Blanco. “Para mí sería un lujazo hacer las tres temporadas, si existen las tres temporadas”.

¿Hasta qué punto ha estado implicado Juan Gómez-Jurado en el proceso de adaptación de 'Reina Roja'?

Juan ha supervisado los guiones. Creo que ha querido mantener cierta distancia emocional con los textos porque una serie es una serie, y la novela es la novela. Pero sí ha estado supervisando y leyendo todos los guiones para dar el OK. Incluso ha metido mano en diálogos. Todo lo que se ha escrito y hemos rodado, está supervisado y aprobado por él. Hay cosas que varían respecto a la novela, pero todo lo ha supervisado Juan.

¿Ha sido complicado dar forma al mundo descrito en la novela, y trasladarlo a la pequeña pantalla?

Yo siempre he tenido un problema, y es que cuando veo cualquier adaptación cinematográfica de cualquier obra literaria siempre pienso en lo complicado que es llevar a la pantalla algo que ha imaginado tanta gente. Al final estás reimaginando según tu filtro y el del guionista algo que han imaginado, literalmente, millones de personas. Todo el mundo se ha imaginado a Antonia Scott y a Jon Gutiérrez, y siempre es más complicado esto que partir de cero.

Por un lado hemos sido muy fieles a la esencia de la novela y por otro creo que los guiones han enriquecido las tramas, con el soporte y el apoyo de Juan. No deja de ser el universo Reina Roja, el mismo mundo y la misma trama. Hemos intentado ser muy fieles y quiero creer que los fans van a estar contentos. Nosotros lo estamos.

'Reina Roja' está muy bien escrita y muy bien dialogada

Vienes de dirigir un taquillazo como 'La casa de papel'. ¿Cómo describirías este otro 'blockbuster' televisivo?

Este es mi año de descanso [ríe]. Después de acabar La casa de papel decidí tomarme unos meses sabáticos. La empalmé con Sin huellas, otra serie de Prime Video, y solapé su postproducción con Reina Roja. Durante el proceso dije que no a muchos proyectos, no porque no me gustaran sino porque quería descansar, y llegó esto. No había leído la novela y no tenía ni idea de lo que iba, pensaba que iba de ajedrez [ríe]. Pero cuando recibí la biblia y los guiones, me gustó tanto lo que leí que supe que lo haría. No tanto por el taquillazo que podía ser, sino porque me gustó muchísimo el material. Para mí es un gustazo poder estar en series de éxito.

¿Cuáles son esos elementos de 'Reina Roja' que te quitaron de la cabeza la idea de tomarte ese año sabático?

Me encanta el thriller como espectador, y también como director. Cuando me hablaron del personaje de Antonia Scott y empecé a leer los guiones y la novela, pensé que el gran reto para mí era plasmar en la pantalla lo que pasa por su mente. Lo que hace Victoria Luengo es brutal, pero poder ayudarla y poner en imágenes lo que pasa por su cabeza suponía un retazo. Eso fue lo que me atrajo.

Además, está muy bien escrita y muy bien dialogada. Juan Gómez-Jurado es una persona que escribe muy visualmente, se nota que ha visto muchas películas, que sabe y que tiene sus influencias.

Dices que Juan Gómez-Jurado es un autor que escribe de manera muy cinematográfica. ¿Eso ha facilitado el proceso de adaptación, o dificulta el reto de estar a la altura?

Hay un poco de las dos cosas. A mí Juan me dijo una frase el primer día que se me quedó grabada: “Koldo, hay que hacer una serie que mole y no tener vergüenza de ello”. Estamos contando el nacimiento de una superheroína, contando la historia de dos superhéroes, y vamos sin ningún tapujo a por ello. Claro que hay responsabilidad, pero al escribir tan visualmente... Mira, hay una chica del equipo de dirección que movió cielo y tierra para estar en la serie porque era ultrafán de las novelas. Cada vez que ha venido y me ha dicho que lo hemos clavado, me he quedado tranquilo. El baremo ha pasado por ella.

¿Ha costado mucho tener que rodar en lugares emblemáticos de Madrid por los que pasa tanta gente?

La respuesta tiene truco: rodamos en agosto, a 40 grados. Cuando tienes que rodar en sitios emblemáticos en una ciudad como Madrid que no para nunca, lo que haces es rodar en verano que es cuando “menos” gente hay. Aun así, hubo que cortar la Gran Vía y Plaza España. Hemos rodado en la chocolatería San Ginés, en el Palacio Real, en sitios muy míticos. Suena a topicazo, pero Madrid es un personaje más. En la novela ya lo es, y queríamos que estuviera trasladado a la pantalla lógicamente. No se podía rodar en otro sitio.

¿Qué inspiración o referente estético habéis tenido en la adaptación de 'Reina Roja'?

Queríamos intentar huir de los thrillers nórdicos tan de moda, el thriller monocromático o desaturado. Madrid es una ciudad que tienen mucho color, que tiene sol prácticamente todo el año, y queríamos que eso se trasladara a la pantalla y al thriller. La serie es muy luminosa.

Además, uno de nuestros referentes estéticos era Hitchcock. Hemos intentado esquivar un tipo de estética que está muy de moda, y buscar una imagen propia para la serie más cercana al Madrid que conocemos los que vivimos en Madrid.

En la novela hay algunas secuencias de acción, como persecuciones de coches. ¿Cómo ha sido plasmarlo en el audiovisual?

Uno viene bregado de series anteriores en cuanto al tema de la acción. No voy a decir que es lo que menos me interesa aquí, pero creo que es una parte dentro de la narrativa y no el leitmotiv. Está bien que durante una investigación sucedan cosas que son divertidas de rodar. Rodar persecuciones era algo que ya me había tocado, y ha sido divertido volver a enfrentarme a ello ya con la experiencia.

¿Cómo ha sido trabajar con Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian, que sostienen toda la historia?

Había trabajado con Hovik en La casa de papel, a Victoria no la conocía en persona pero sí la había visto en otras series. Sabía que habían coincidido en Antidisturbios ellos, aunque realmente sólo tuvieron una escena juntos, y tenía miedo porque si no funcionaba la pareja, no funcionaba la serie. La realidad es que funcionan como un tiro los dos. Tienen dos personajes muy complicados y han conectado tanto, que es chulísimo tener que rodar secuencias complicadas o largas con ellos.

Para mí sería un lujazo hacer las tres temporadas

La serie empieza mostrando seis suicidios posibles de su protagonista. ¿Ha habido conversaciones hasta qué punto se podía mostrar, después de polémicas surgidas con series como 'Por 13 razones'?

Cuando lo importante no es el hecho, sino lo que estás contando, no hay ningún miedo en ese sentido. La secuencia no va de seis suicidios suculentos, ni la serie va sobre eso. En este caso no hay ningún problema ni nada que pueda llevar a que nadie se escandalice. Está tratado como si fueran sus ensoñaciones o pensamientos. Los suicidios no son realistas ni por cómo están rodados, ni montados. No hay apología de nada, ni hay miedo a enseñar o no enseñar porque la secuencia no va de eso.

Estamos muy acostumbrados últimamente a que se renueven las series antes de terminar la primera. ¿Sabes que puedes estar en 'Reina Roja' durante cinco años?

Sí. En los tiempos que corren, tener un proyecto como este y saber que hay dos novelas más es la hostia, hablando mal y pronto. Para mí sería un lujazo hacer las tres temporadas, si existen las tres temporadas. Hay un casting increíble, los guiones son chulísimos, la showrunner mola, hay un equipo increíble, Amazon está apoyando... por mil razones para mí sería la leche. Estaría encantado de no tener vacaciones.