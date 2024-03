Las ¡22! series para el fin de semana mandan con 'The Regime', delinquen con 'The Gentlemen' y jadean con 'Supersex'

Marzo apuntaba maneras con solo mirar el calendario de previsiones, con más de sesenta estrenos fijados. Puede decirse que las plataformas tenían reservada la primera semana completa del mes para lanzar algunos de sus títulos prioritarios, y así se nota en el número de producciones que se nos acumulan para este fin de semana: 22.

Sí, 22 títulos, entre ficción y documental, premieres y nuevas temporadas, se apelmazan entre el lunes 4 y el domingo 10 de marzo. Estamos hablando de (algo más) de tres lanzamientos por día, lo que nos deja buena cuenta de la difícil gestión de los tiempos de quienes quieran ir mínimamente al día con la actualidad televisiva.

Hay tanto por enumerar, que procuraremos ir al grano en esta ocasión. Lo cierto es que hay varios títulos interés en la semana, casi uno por plataforma. Si empezamos por el lunes, fue el día en que se instauró The Regime, bajo el mando de Kate Winslet, en HBO Max; Supersex, el biopic sobre Rocco Siffredi, le toma la medida dos día después al catálogo de Netflix; y ese mismo día, Disney+ narra la historia real de Gabriel Montoya “Baby”, primer condenado por los atentados del 11M, en Nos vemos en otra vida.

Seguimos: el jueves también coinciden dos ilustres criminales british, los de Guy Ritchie en la adaptación televisiva de The Gentlemen, con Theo James como protagonista; y los de otra extensión catódica de un aclamado filme, Sexy Beast, este en SkyShowtime. El viernes, comienza en la plataforma el reinado de Mary & George, con Julianne Moore. Para culminar la semana, Atresplayer nos propone Un nuevo amanecer, con Yolanda Ramos, el segundo lanzamiento español en este concurrido lapso.

Todo esto y, aseguramos, mucho más nos espera en la lista de lanzamientos de las principales cadenas y compañías de streaming.

The Regime (4 de marzo, HBO Max)

Así es la serie: The Regime la historia de la vida dentro de los muros de un régimen autoritario moderno que empieza a desmoronarse. Después de no salir de palacio durante bastante tiempo, la canciller Elena Vernham (Kate Winslet) se ha vuelto cada vez más paranoica e inestable cuando recurre a un volátil soldado, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts), como un improbable confidente. A medida que crece la influencia de Zubak sobre la canciller, los intentos de Elena por ampliar su poder acaban por fracturar tanto el palacio como el país a su alrededor.

Hot Wheels, ¡a correr! (4 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Basada en el juguete más vendido del mundo, Hot Wheels: Let’s Race es una serie trepidante que despierta y aviva el espíritu de competición de todos los amantes de las carreras. La nueva generación de pilotos protagonistas correrá en circuitos alucinantes, participará en concursos de acrobacias extremas y afrontará desafíos de auténtico infarto.

La muerte y esas cosas (5 de marzo, Disney+)

Así es la serie: Ambientada en el mundo de las altas esferas, La muerte y esas cosas narra la historia de la perspicaz e inquieta Imogene Scott (Violett Beane), que termina en el lugar equivocado en el momento equivocado (bueno, eso es un poco culpa suya) y se convierte en la principal sospechosa de un misterioso asesinato en un lugar cerrado. ¿Dónde? En un lujoso crucero por el Mediterráneo. ¿Quiénes son los sospechosos? Todos los invitados caprichosos y la agotada tripulación. ¿Cuál es el problema? Que, para demostrar que es inocente, deberá colaborar con un hombre al que detesta, Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), el mejor detective del mundo.

El programa: Sumisión, sectas y secuestros (5 de marzo, Netflix)

Así es la docuserie: Nada de hablar, reír ni salir. En la academia de Ivy Ridge afirmaban que empleaban terapias y actividades recreativas para ayudar a adolescentes con problemas. La realidad era que los jóvenes sufrían malos tratos mentales y físicos en el marco de un programa que funcionaba como una secta. En esta apasionante docuserie de investigación, una cineasta y otros exalumnos rememoran las atroces experiencias que vivieron en un internado y hablan de los terribles abusos que se cometen en el negocio de los jóvenes problemáticos.

Doc T3 (5 de marzo, AXN)

Así es la serie: Doc regresa en esta tercera temporada como jefe de medicina interna. Tendrá que gestionar las nuevas responsabilidades sin dejar a sus pacientes en un segundo plano. Además, Fanti deberá enfrentarse a las presiones de la nueva directora administrativa, que amenaza con hacer recortes. Por suerte, Doc puede seguir contando con su equipo, a pesar de que tanto Giulia como Riccardo no atraviesan su mejor momento.

Power Play T1 parte 2 (5 de marzo, Filmin)

Así es la serie: Narra la increíble historia de Gro Harlem Brundtland, a finales de los años 70 era una joven doctora en favor del aborto hasta que, al impresionar el gobierno a su alrededor, va ascendiendo de rango hasta convertirse en la primera mujer Primera Ministra de Noruega en 1981.

FBI: Internacional T3 (5 de marzo, Warner TV)

Así es la serie: FBI: Internacional sigue los pasos del equipo del FBI con sede en Budapest. Esta unidad viaja por toda Europa con la misión de rastrear y neutralizar amenazas contra ciudadanos estadounidenses allá donde se encuentren.

Extraordinary T2 (6 de marzo, Disney+)

Así es la serie: La nueva temporada retoma la narración justo donde la anterior se quedó, y sigue los pasos de Jen (Máiréad Tyers) en su camino al autodescubrimiento, como cliente de la clínica de poder. Pronto será consciente de que descubrir cuál es su poder no es tan sencillo como había pensado, mientras las cosas en su vida tampoco fluyen con facilidad.

Supersex (6 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Inspirada en la vida de la estrella del porno Rocco Siffredi, Supersex examina su familia, sus orígenes y su relación con el amor. Es una historia profunda que muestra su vida desde la infancia y revela cómo y cuándo Rocco Tano —un chico humilde de Ortona— se convirtió en Rocco Siffredi, la estrella del porno más famosa del mundo.

Nos vemos en otra vida (6 de marzo, Disney+)

Así es la serie: Adaptación del libro del periodista Manuel Jabois, Nos vemos en esta vida o en la otra, que se basa en la entrevista que Gabriel Montoya Vidal, Baby, le concedió para hablar sobre su vinculación con el mayor atentado yihadista cometido en suelo europeo el 11 de marzo de 2004. En aquel año, Baby era un adolescente de dieciséis años que, junto a Emilio Trashorras, participó en el traslado de los explosivos que se usarían en Madrid. Baby fue el primer condenado por los atentados. Su testimonio fue clave en el macro juicio que tuvo lugar en 2007.

The Gentlemen: La serie (7 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Eddie Horniman (Theo James) hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre, y descubre que forma parte de un emporio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio terreno. Pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto.

Sexy Beast (7 de marzo, SkyShowtime)

Así es la serie: Gal Dove y Don Logan son dos inseparables amigos y ladrones de poca monta que disfrutan de la buena vida en el este de Londres en los años 90. Ante ellos, un gran golpe está a punto de cambiar sus vidas y la de la gente a su alrededor, como Deedee Harrison, una cautivadora estrella porno cuyas ambiciones por controlar su propio destino y su historia de amor con Gal Dove la pondrán en peligro.

La señal (7 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Tras la desaparición de una astronauta, su familia busca desesperadamente la verdad. Pero cuanto más descubren, mayor es la amenaza que se cierne sobre ellos… y el mundo.

ARA San Juan: The Submarine that Disappeared (7 de marzo, Netflix)

Así es la serie: El 15 de noviembre de 2017, el submarino de la Armada argentina ARA San Juan desapareció de los radares con 44 tripulantes a bordo. Con el país entero paralizado por la búsqueda, los familiares esperaban un milagro y exigían saber el destino de sus seres queridos. ¿Qué ocurrió realmente?

Chylka (7 de marzo, HBO Max)

Así es la serie: En el pueblo de Sajenek, en Augustów (Polonia), Angelika y Dawid Szlezyngier descubren horrorizados que su hija de tres años ha desaparecido. Como son los principales sospechosos, Angelika se pone en contacto con su vieja amiga, la abogada Joanna Chyłka, para que le ayude a defenderlos.

FBI T6 (7 de marzo, Warner TV)

Así es la serie: En FBI, la unidad de élite de la Oficina Federal de Investigación pone todo su talento, ingenio y conocimientos para hacer frente a los peligros que amenazan la seguridad de Nueva York y del país. Esta unidad de primera clase investiga casos de enorme alcance, como terrorismo, crimen organizado y contraespionaje.

Eugene Levy, el antiviajero T2 (8 de marzo, Apple TV+)

Así es la docuserie: Esta temporada, el actor Eugene Levy se aventura aún más, decidido a experimentar prácticas locales con nuevos y viejos amigos, incluida la preparación para el solsticio de verano en Suecia; visitar por primera vez la tierra de de su madre, Escocia; almorzar con la legendaria Joan Collins en Saint-Tropez; tomar un “baño de heno” en la isla alemana de Sylt; viajar en una barco pesquero griego alrededor de la isla de Milos; aprender costumbres medievales y cosechar uvas en Italia; incluso jugar al fútbol con Héctor Bellerín en Sevilla.

Mary & George (8 de marzo, SkyShowtime)

Así es la serie: En este psicodrama histórico, Julianne Moore interpreta a Mary Villiers, una mujer de origen humilde y formidable ambición que educa a su segundo hijo, George (Nicholas Galitzine), para que seduzca al rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra (Tony Curran) y se convierta en su poderoso amante. Mary, con una inteligencia por encima de la media, nunca pudo desarrollar todo su potencial, hasta que ve la oportunidad de aprovecharse del voraz apetito del rey por el vino, la compañía y los hombres. Por su parte, George, ingenuo, atractivo y carismático, se convierte en el centro de atención cuando su madre trama un plan para conquistar al monarca. A través de audaces intrigas y seducción, Mary y George consiguen ascender en la Corte, hasta convertirse en la familia más poderosa de Inglaterra.

Morangos com Açúcar (8 de marzo, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Es el comienzo del curso escolar. Durante la fiesta de bienvenida a los nuevos alumnos, una alumna es acosada y desaparece. Es la primera de una serie de misteriosas desapariciones, todas relacionadas con el acoso escolar. Cualquiera puede ser el próximo en desaparecer y la tensión es constante, pero la vida continúa en el Colegio da Barra. Hay nuevas amistades, nuevos romances y nuevos desafíos.

Un nuevo amanecer (10 de marzo, Atresplayer)

Así es la serie: Candela, reconocida actriz y humorista, se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo (o eso dice ella), pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba demasiada importancia se han acabado desmadrando. “Tranquilos, yo controlo” eran las palabras que últimamente más repetía en su círculo personal y laboral, pero no controla nada de nada. Ni su vida personal (separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que con ella), ni profesional, que cada vez es más desastrosa. Después de desplomarse en directo en el talent show en el que trabaja, Candela debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Ella quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero debido a sus problemas económicos, acaba en el centro público 'Un nuevo amanecer'.

Influencer por accidente (10 de marzo, HBO Max)

Así es la serie: Esta nueva serie cuenta la historia de Red Ho, cuyo sueño de casarse con su novio y tener su propio apartamento el día de su 30 cumpleaños se rompen en pedazos cuando su novio la deja por otra mujer justo el día de su cumpleaños.

Mismatch T2 (10 de marzo, Cosmo)

Así es la serie: En esta segunda temporada las dos hermanas protagonista, la detective Vanessa Tancelin (Constance Gay) y la jueza Justine Rameau (Claire Borotra), se enfrentarán a dilemas como la presunción de inocencia, la responsabilidad legal, desapariciones que no son lo que parecen, e incluso viajaremos al pasado amoroso de Justine cuando un amor de su juventud esté involucrado en un caso. El equipo de creadores de la serie incluye a un psicólogo y a diferentes consultoras que reconfiguran los motivos y las coartadas de sospechosos y posibles asesinos para dar una mayor densidad psicológica a la ficción.