Ana Rosa Quintana deseó “una Navidad con besos de verdad” en la “película” navideña de 'TardeAR' en Telecinco

El equipo de TardeAR ha felicitado a su audiencia en sus primeras Navidades juntos con un cortometraje especial protagonizado por Ana Rosa Quintana y todo su equipo. El magacín producido por Unicorn Content estrenaba una pieza de cerca de ocho minutos con un moraleja clara: “Por una Navidad con besos de verdad”.

“En las distancias cortas son en las que las personas se conocen de verdad”, introducía Quintana el vídeo, que contaba con su hogar como escenario principal, y que estaba rodado “en formato cine” según la propia cadena. La historia presentaba una cena de Navidad organizada por la productora con todos sus compañeros que se torcía nada más empezar. El motivo no era otro que la querencia de cada uno de los invitados por mirar el móvil para comunicarse, en lugar de conversar directamente cara a cara.

Los chistes de Susana Díaz con las primarias y de Marlasca con el crimen del pavo

Con esta premisa, TardeAR jugaba a representar a través de sobreimpresiones las comunicaciones de mensajería instantánea, tirando de chascarrillos muy asimilables a cada uno de los colaboradores de Quintana. Por ejemplo, eso permitió que Susana Díaz pidiera que “no le hablaran de primarias”, después de que Cristina Tárrega llamase así a Marisa Martín Blázquez por un juego de palabras sobre “pagar a escote”; o que Cristina Cifuentes se pidiera “presidir” la mesa.

Al llegar al domicilio, Antonio Hidalgo acompañaba a Quintana en la bienvenida a sus compañeros, si bien estos pasaban de largo de ella y le usaban a él como botones o, directamente, como perchero. No faltaban los selfis continuados de cada uno de ellos durante la conversación, antes una atónita y apesadumbrada presentadora. Eso sí, también había espacio para lo musical, con una particular versión a cargo de Mario Vaquerizo del tema ya tradicional de estas fiestas a cargo de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You.

Con la música de fondo, pudimos ver a Miguel Ángel Nicolás reventando la exclusiva del menú preparado por su jefa, y a Paloma Barrientos mandando “un pequeño apunte” en forma mensaje de voz de 25 minutos. Manu Marlasca, por su lado, realizó el informe criminal en torno a la “muerte violenta” del pavo, mientras Manuel Díaz “El Cordobés” se envalentonaba como el matador. Frank Blanco y Bea Archidona se “peleaban” por la sucesión de la presentadora, en su ausencia, mientras Marina Rivers subía fotos con una “cocreta” a sus redes.

Y así, hasta que la propia Ana Rosa, harta, les reprendió por los “más de 900 mensajes” que habían mandado durante la noche. “Estamos aquí para celebrar todos juntos y estáis todos con el móvil, que no os habéis mirado a la cara ni una sola vez. ¿No os habéis dado cuenta de que la mejor red social es la vida real?”, preguntaba, antes de pedir: “Vamos a darnos besos reales, vamos a mirarnos a la cara, no vamos a mandar emoticonos, vamos a decirnos al oído lo que nos echamos de menos”.

“Ahí has estado bien, tita”, le reconocía Kike Quintana, antes de que todos optaran por guardar sus móviles y brindar todos juntos.

La inspiración del corto, que idearon Xelo Montesinos y Ana Rosa

Terminado el vídeo, Quintana explicó el origen de la idea: “Xelo [Montesinos] y yo pensamos que un día esto se iba a producir en muchas casas. Va a haber muchas reuniones y todos van a estar con su teléfono”.

Una portada del New Yorker que reproducía esta misma idea fue la inspiración definitiva para urdir esta “película”, tal vez la primera de otras para celebrar las fiestas en las tardes de Telecinco.