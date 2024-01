Antena 3 “desmonta” a Anne Germain y su programa de videncia con famosos en Telecinco: “Era una mafia emocional”

Anne Germain se convirtió, a principios de la pasada década, en una efímera personalidad de la televisión española gracias a Telecinco. Esta vidente británica era la máxima protagonista de Más allá de la vida, un formato conducido por Jordi González en el que famosos de todo pelaje se sometían a sesiones para contactar con sus difuntos, emitido entre agosto de 2010 y agosto de 2012. 12 años después de la última emisión, Antena 3 ha rescatado a la que fuera médium de Mediaset, para exponer su supuesto fraude.

Espejo Público ha abordado la figura de esta rutilante estrella catódica, precisamente abordando su bagaje en la televisión española, aprovechando que se encuentra nuevamente de gira por España. Se trataba del nuevo reportaje de investigación elaborado por Diego Revuelta, que se centraba en cuestionar los méritos de la vidente, así como del programa que protagonizó en Mediaset.

El paso de Más allá de la vida no estuvo exento de polémica. Una de las más recordadas fue la que protagonizó Santiago Segura. El cineasta se mostró, cuando menos, incrédulo ante las presunciones que hacía Germain sobre sus allegados ya fallecidos, entre ellos su madre: “No había dado ni una”. Tiempo después, un extrabajador del programa reveló que Germain contaba con un equipo de documentalistas que preparaba dossieres exhaustivos de cada entrevistado. Ella, en su momento, se defendió alegando que nunca había ocultado tal detalle.

“Estábamos en una mafia sin saberlo”

Con ayuda de Juan José Sánchez, historiador e investigador, Espejo Público guio el relato en torno a Germain, rastreando los orígenes profesionales de esta y la mecánica del programa, con testimonios de famosos como César Heinrich o Soraya Arnelas, que también intervinieron en Más allá de la vida. “Te ibas como flotando... Pero el incidente de Santiago Segura te asienta en el suelo de nuevo”, comentaba la cantante, antes de comentar detalles como el pinganillo que llevaba la médium: “¿Y si todo lo que he vivido estaba preparado?”, añadió, aunque Arnelas afirmó seguir “confiando” en ella.

En la tertulia, Sofía Cristo, que también habían formado parte del programa, se refirió a la participación en todo el dispositivo en torno a Germain: “Al final es una mafia emocional”, dijo, mientras Gloria Camila Ortega recordaba la experiencia de su tía Rosa Benito y Rosario Mohedano. “Estábamos en una mafia sin saberlo”, reiteró la hija de Bárbara Rey, eximiéndose de responsabilidad por haber servido como “reclamo” publicitario para el público general, a fin de que pagara por acudir a sus espectáculos. “Vosotras eras las tontas útiles”, llegó a deciles Susanna Griso.

Santiago Segura narró su experiencia con la “jeta” de Germain

El punto álgido del reportaje fue la participación de Santiago Segura, a quien se da un papel trascendental en el descenso de popularidad de Germain. El director de la franquicia Padre no hay más que uno hablaba de la “jeta” que tenía la vidente, declarándose “estafado” por su encuentro con ella de 2011. Aceptó ir ya que la muerte de su madre estaba reciente y quiso probar. “Iba de buen rollo, no a reventar el programa”, reconoce Segura. Sin embargo, se fue “enfadando” progresivamente cuando el encuentro se basó en lugares comunes.

“Esperan que se te dilate la pupila, que sudes un poco, que asientas...”, continuaba el actor y realizador. Segura considera que no se “cargó la carrera de Anne Germain”. “No tengo nada contra ella. Aprovecha la ilusión de la gente para vender una moto. Pero hay gente que me dice que me cargué el programa”.

El encuentro de Diego Revuelta con Germain

La pieza terminaba con la visita de Revuelta a una de las conferencias que actualmente realiza la médium en nuestro país, a fin de someterse a una hipotética revelación. “Ha hablado teóricamente con alguien conocido”, decía Revuelta, sin mostrar la grabación del encuentro, pero dando detalles sobre lo que ella le había dicho.

En un momento dado, contaba, ella se había referido a su “figura paterna” como la persona cercana al periodista con la que había contactado; él recalcaba que su padre, como tal, está vivo. Además, Revuelta añadía que otros apuntes sobre él que ella soltó no eran correctos. “Me ha dado la sensación de que nos ha dejado muy rápido porque estábamos muy callados”, añadía.

Tras todo lo visto, Griso se manifestó con firmeza contra Germain, especialmente ante la posición más proclive a defender la videncia de Sofía Cristo: “Esta señora hace un trabajo de investigación previo para tener datos y a partir de ahí va tirando de la cuerda”. “Tú di que eso es presuntamente, no nos meta una querella”, anotó Beatriz de Vicente.