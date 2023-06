Antena 3 aclara qué ocurrió en el micro abierto de Susanna Griso que se coló en el directo de una reportera

Un comentario de Susanna Griso hecho cuando creía que su micrófono estaba apagado, llamó la atención de los espectadores en la mañana de este jueves.

RTVE retira el 'Gen Playz XL' del Orgullo por una frase de Inés Hernand: "No dudo de la victoria de un gobierno progresista"

Más

Mientras una reportera de Espejo Público desplazada a León entrevistaba en directo a Erik, el joven que se quedó encerrado en el baño antes de que comenzara el examen de las oposiciones, la presentadora del magacín soltó una frase que se escuchó con perfecta claridad, al contrario de lo que ella creía.

“A mí perdonadme, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla”, exclamó la periodista en plena retransmisión.

Al escuchar el inesperado comentario, la reportera y su entrevistado se quedaron en silencio durante un par de segundos, con cara de circunstancia, tratando de entender qué era lo que estaba ocurriendo en el plató.

“¡Sí, Erik!”, se escuchó decir al copresentador del programa, Diego Revuelta, que tuvo que intervenir para que se retomara la entrevista. Sin embargo, el extraño momento iba a difundirse como la pólvora en las redes sociales para dar pie a todo tipo de teorías: ¿Estaba Susanna Griso despreciando a la reportera de su magacín?

Desde Atresmedia niegan la mayor, entre otras cosas porque Griso se refirió a la reportera por su nombre al darle paso. Fuentes del grupo de comunicación explican a verTele que el comentario de la catalana era en referencia a uno de los temas que se iban a tratar en Espejo Público más adelante.

Aprovechando que se estaba emitiendo la entrevista a Erik, la periodista contactó con su equipo para anticiparse a los próximos contenidos del magacín.

“Tenía una conversación paralela con el equipo de control sobre otro de los temas que iban a venir en el programa”, explican desde Atresmedia para contextualizar esa frase de la presentadora que tantas teorías ha provocado entre la audiencia.