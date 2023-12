'Bailando con las estrellas' suma a su tercera concursante, otra famosa con gran tirón para la prensa rosa

Bailando con las estrellas suma una nueva concursante oficial Telecinco. La cadena ha anunciado la participación de Elena Tablada como segunda concursante de la edición en Telecinco.

La diseñadora, conocida también por ser exmujer de David Bisbal, se suma al exfutbolista Miguel Torres y la rapera Mala Rodríguez, primeros nombres oficiales para esta adaptación de Dancing With the Stars que presentarán Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

“Me encanta bailar. Soy cubana, por lo que lo llevo en la sangre”, afirma en su vídeo de presentación de cara a este reto que, dice, le ayudará “en el ámbito personal y emocional”.

Trayectoria televisiva de Elena Tablada

La participación de la famosa supone un reclamo para los aficionados a la crónica social. Tablada ha protagonizado titulares recientemente a cuenta de su divorcio de Javier Ungría tras seis años en común y a enfrentamiento judicial por la custodia de la hija que tienen en común.

Más allá de eso, la popularidad de Tablada viene de largo. Diseñadora de joyas y accesorios, se dio a conocer en 2006, cuando inició una relación con David Bisbal. Juntos tuvieron una hija, Ella, en 2010.

Aunque Tablada ha estado presente en la pequeña pantalla como objetivo de la prensa que como participante en programas, sí que hizo sus pinitos en el medio. Por ejemplo, colaboró en Qué quieres que te diga, y participó en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition y en El líder de la manada, formato presentado por César Millán.

Las claves del nuevo 'Bailando con las estrellas'

El sábado 13 de enero es la fecha elegida por Mediaset para albergar el lanzamiento de esta nueva adaptación del formato Dancing with the Stars a cargo de Bulldog TV (Supervivientes). Jesús Vázquez será el presentador del formato, tal y como anunció verTele, y estará acompañado por la supermodelo internacional Valeria Mazza.

Mediaset explica que la competición se desarrollará en un plató de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile, e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado para dar continuidad a la puesta en escena utilizada en cada número de baile. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 metros cuadrados, completan la escenografía de este espectacular show televisivo.

Bailando con las estrellas no es el único talent show de baile en marcha actualmente. La 1 también está preparando Baila como puedas, un nuevo formato creado y producido por Zeppelin TV, que toma el relevo de su Mira quién baila (que partía de Strictly Come Dancing, a su vez base de Dancing with the Stars), y que presentará Anne Igartiburu.