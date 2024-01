Brian Cox dice que su adiós a 'Succession' estuvo bien porque le “seguían pagando” y Kieran Culkin aún no ha visto el final

Después de darse su último baño de gloria en los Emmy, el equipo de Succession se quedó en Los Ángeles para participar en evento de preguntas y respuestas. Estuvieron, entre otros, Brian Cox, Kieran Culkin y el creador de la serie, Jesse Armstrong, que dieron algunos detalles y desvelaron algunos secretos de la aplaudida serie de HBO, tal como recoge The Hollywood Reporter.

Cox, por ejemplo, habló del momento en que Armstrong le comunicó que Logan Roy, su personaje, moriría a mitad de la cuarta y última temporada. “Me dieron la peor de las patrañas. 'Lárgate del plató. No queremos verte más, ya estamos hartos de ti, ya has hecho suficiente daño a toda esta puta producción. Te estoy matando y eso es todo, ¿de acuerdo?' Y yo dije, 'Jesse, eso está absolutamente bien. Estoy muy contento con esa decisión, creo que es una de las mejores decisiones que has podido tomar durante toda esta puta producción'”, bromeó el veterano actor.

“No fue una charla muy dura. Brian es encantador y vio inmediatamente la posibilidad dramática”, dijo Armstrong. “Fue muy claro y absolutamente correcto lo que hizo Jesse. Estoy completamente de acuerdo y pensé que está bien porque me siguen pagando. Y eso, al fin y al cabo, es lo principal, que uno siga cobrando. Así que ahí estoy yo feliz en mi desaparición, y estos cabrones tienen que dejarse la piel”, bromeó de nuevo Cox.

Según el intérprete, la gente le llamaba y le decía “no vamos a ver más la serie ahora que te has ido”, a lo que él solía responder “sois ten jodidamente estúpidos”. “Le dije: 'La serie se llama Succession, así que tenéis que ver cómo se produce la sucesión'. Y eso los calmó'”, añadió.

Kieran Culkin no ha visto el último capítulo

Culkin, Roman Roy en la serie, reconoció que todavía no ha visto el capítulo final. “No fue a propósito. [el día de la emisión] Estaba en Polonia y no pude iniciar sesión en mi cuenta Max. Fue un problema de la aplicación. Luego me fui de vacaciones, y después de eso me dije, e'h, eso fue hace como tres meses'”. Aun así, el actor manifestó que quiere ver el último capítulo en algún momento.

También dejó claro que él no supo que Succession acababa en la cuarta temporada hasta que se celebró la mesa de lectura del último capítulo. “No entiendo por qué no lo sabías, ¿eres tonto o qué? Jesucristo, era tan jodidamente obvio que íbamos a terminar”, replicó Cox.

Según Armstrong, no comunicaron hasta el último momento que la serie finalizaba porque “queríamos dejar un poco de libertad creativa, porque reescribimos y reescribimos hasta el final, que pudiéramos dejar esa puerta de escape. Puede que fuera psicológico, porque fue muy, muy duro terminar. En parte fue creativo, porque necesitábamos la posibilidad de escapar, casi, para comprometernos con el final. Y en parte, tal vez, también fue para ayudar a que la actuación no se sintiera como si esto fuera una cosa cortada y seca en la que no hay más posibilidades”.

De hecho, Culkin no lo supo con total certeza, pero una charla con el showrunner al principio de la cuarta temporada le hizo pensar que aquello estaba llegando a su fin. “Le dije: 'Bueno, parece que es el final de la serie'. Y tú respondiste: 'Sí, pero'. Luego me diste tres ideas de lo que podría ser la quinta temporada que me parecieron muy interesantes”.

Tres ideas que no verán la luz, pues Succession echó el cierro narrando la gran sucesión en el último capítulo de la cuarta temporada, que terminó con Tom como CEO de Waystar Royco. “Creo que Tom fue el elegido debido a algunas de esas relaciones y conexiones. Además, nos basamos mucho en la investigación y [nos inspiramos en] algo que ocurrió con las organizaciones de Sumner Redstone, Philippe Dauman y una de esas figuras más grises [haciéndose cargo] en lugar de un hijo”, explicó Armstrong al respecto de tan trascendental decisión para la serie.