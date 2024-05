'Código 10' muestra la declaración de Juan José Ballesta ante el juez, acusado de agresión sexual: “Es mentira todo”

Código 10 abordó este martes el proceso judicial al que se enfrenta el actor Juan José Ballesta después de que el pasado mes de octubre fuese denunciado por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar durante el pasado verano. El programa de Cuatro emitió en exclusiva las imágenes de su declaración ante el juez en la que, en la línea de la postura que ha mantenido hasta la fecha, lo ha vuelto a negar todo.

“Ella manifiesta que ustedes salen, van a un cajero, sacan la cantidad de 200 euros y cuando se encuentran de camino yendo a un piso, se sienta con ella en una acera y le mete los dedos en la vagina”, relata el juez en uno de los vídeos ofrecidos a los espectadores. “Es completamente mentira, mentira todo”, respondía tajante el intérprete, que insistía en que no conoce de nada a la denunciante.

“¿No ha coincidido con ella en el barrio?”, le preguntaron. “No, en ninguna zona, no recuerdo haber coincidido con esa mujer”, desmintió una vez más. En esa línea, Ballesta sí admitía que conoce al otro hombre acusado por la misma mujer de retenerla y agredirla sexualmente. “Es conocido del barrio de toda la vida, sí le conozco”, reconoció, aunque afirmó que no recordaba haberlo visto el día de los supuestos hechos. “Siempre que le veo le saludo pero no tengo nada más allá”, señaló.

Juan José Ballesta explicaba además que ese hombre se puso en contacto con él para alertarle de que le había llegado una denuncia: “Me llamó y me dijo que me iba a llegar una notificación que a él le habían notificado, bajé y me encontré con este asunto, pregunté a todos mis allegados y no la conocemos nadie de mi entorno”, afirmó el actor de El Bola que declaró no saber por qué le acusaba la mujer.

“Yo no sé si es por lo económico o porque la muchacha está mal pero no tengo nada que ver con esto”, se defendió Ballesta, que lamentó sentirse “muy avasallado” por los medos, ya que la noticia había salido en todos los medios de comunicación. “Me sentí fatal porque esto no va conmigo, me parece surrealista, me han querido echar del trabajo”, se quejó. A pesar de su negativa, la causa sigue su curso.

La denuncia contra Juan José Ballesta

Código 10 repasó las diligencias del caso, que tendría su origen en el verano de 2023, cuando la policía recibió una llamada, tal y como explicaron en el programa de Cuatro, procedente de la planta de psiquiatría de un hospital de Madrid, ya que había una paciente que quería denunciar una supuesta agresión sexual.

La mujer acusaba a Juan José Ballesta, asegurando que después de una noche de fiesta en una discoteca de Parla, fueron a un cajero para sacar dinero y, presuntamente, comprar heroína. Según su testimonio, la denunciante afirma que Ballesta se habría abalanzado sobre ella mientras estaban sentados en una acera, donde la habría agredido sexualmente. La mujer aseguraba también que un amigo de Ballesta la había retenido varios días antes en su casa, donde también la habría agredido sexualmente.

El programa de Cuatro aseguró que “parece que esta mujer sufre esquizofrenia paranoide”, pero señalaron, según recogen en su página web, que “los psiquiatras que la atendieron no creerían que la denuncia tuviera nada que ver”.