David Broncano habla del “regalo envenenado” que le hizo Bertín Osborne: “Pago lo mismo que una hipoteca”

David Broncano actualizó este martes la situación en la que se encuentra el caballo que le regaló Bertín Osborne. El presentador de La Resistencia habló de cómo se torcieron las cosas con la yegua que le entregó el cantante durante la visita del cómico a Mi casa es la tuya, en marzo de 2022.

Todo se desencadenó cuando el humorista recibió un paquete de carne por parte de una mujer que asistió como público al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid en el que se graba el late night de Movistar Plus+. “Esto es para el caballo que me regaló Bertín Osborne”, bromeó el presentador.

El “regalo envenenado” de Bertín a Broncano

Fue entonces cuando Grison, contrariado y sorprendido, le preguntó si todavía estaba a cargo del equino: “Está en una finca de caballos perdiendo dinero cada mes. Pago lo mismo que una hipoteca de un piso caro”, aseguró Broncano. “¿En serio? O sea no te drogas nada pero le metes 500 o 600 euros al caballo todos los meses”, vaciló el guitarrista. “Fácilmente, fácilmente”, confirmó entre risas.

Bertín se la coló por completo a Broncano.



Parecía un regalo increíble pero ahora es un agujero cada mes para Broncano. Juego, set y partido para Bertín. Caballo de Troya.

“Bertín me hizo un regalo envenenado. El caballo es precioso, pero... Estoy en un punto muerto porque el caballo, yo no sé montar, pero es que ni se puede todavía, le queda un año para que se puede montar”, explicó el cómico.

“Lo tienen allí muy bien cuidado, pero cuando me dijeron lo que hay que pagar por él y que vive 35 años... Me he comprado un piso sin saberlo”, sentenció con sorna Broncano, desatando las risas del público de sus colaboradores en el programa.

