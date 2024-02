El desliz en el Canal 24 horas de TVE que llevó a equívoco durante la comparecencia de Ábalos

La actualidad política ha estado marcada este martes 27 de febrero por la comparecencia de José Luis Ábalos, que ha anunciado que mantendrá su acta de diputado en el Congreso tras verse salpicado por un escándalo de corrupción. Una decisión que contrasta con los rumores de dimisión que habían surgido en las horas previas, y que ha provocado un desliz en la cobertura en directo del Canal 24 horas de TVE.

La cadena de información de la televisión pública ha ofrecido al completo la rueda de prensa del exministro socialista, que al inicio de su intervención había asegurado que procedería a anunciar “la decisión más importante de mi vida”. Unas palabras que han generado confusión en TVE, que se ha adelantado a lanzar en pantalla, por un error puntual, un rótulo que anunciaba la dimisión de Ábalos.

“Comparezco para anunciarles mi dimisión”, ha podido leerse durante unos segundos en el Canal 24 horas, mientras el político explicaba los motivos por los que ha decidido no dimitir y continuar como diputado en el Grupo Mixto.

“Finalmente he decidido hacer caso a las personas que me aprecian. Son las que me han transmitido con generosidad el ruego de que siga adelante en la lucha, el ruego de que no me rinda y que defienda mi honorabilidad”, ha esgrimido.